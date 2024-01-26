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退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

想談戀愛、甚至同居 但有錢年長女性不想結婚

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by Guido Reimann from Pixabay
示意圖。Image by Guido Reimann from Pixabay

婚禮誓詞「從今而後…不論貧富，至死不離」，對年輕熱戀的情侶，這似乎是個美好願景，但對許多上了年紀、尤其是擁有個人財富的女性來說，婚姻就不是那麼有說服力了。

華盛頓郵報報導，雖然愛情與性愛仍是多數人所嚮往，但數百萬曾將婚姻視為終極歸宿的女性已實現經濟獨立；她們有的是寡婦，有的是離了婚，還有許多是在專業領域工作數十年、退休後經濟無虞者。她們的共同點是，不願因一紙法律證書而將財產與伴侶的結合為一。

全美約有2200萬戶家庭的淨資產達到或超過100萬元；其中三分之一的經濟大權掌握在女性手中，她們之中絕大多數在58歲前就實現了此一目標。

財務顧問公司Fidant Wealth Partners客戶關係經理伊凡斯（Lynn S. Evans）表示 ，她們是第一代在401（k）計畫中累積大筆財富的女性，「為什麼要因為結婚而放棄這些？」

這是越來越多的女性在考慮同居甚至結婚時面臨的課題，雖然金錢只是眾多因素之一，但對許多人來說，答案很明顯：約會、戀愛、甚至同居都可以，但結婚？不，謝謝。

克莉絲汀（Christen）是名65歲的醫生，一直保持經濟獨立。她結過婚，有兩個小孩，與前夫是和平分手，兩人在情感、財務上都未受到影響。十多年來，克莉絲汀一直擁有穩定的戀愛關係，男友在第一段婚姻也有小孩，希望兩人能相伴一生。他們經常旅行，共同負擔花費；她說，彼此已建立起共同的生活，也樂在其中。

克莉絲汀與男友經過多次深夜長談，認為沒有必要結婚；因為稅會增加，他們也想保留自己的房子（房貸都已付清），自己做投資決定；他們都有醫療保險。還有個關鍵問題，就是遺產；她希望她的錢留給自己的孩子，而他也希望他的錢留給他的孩子。他們屬於老年伴侶中日益增多 、被稱為「分居式共同生活」（Living Apart Together）的群體。

寡婦或離婚女性再婚時，退休福利可能會減少或終止，這並不是唯一要仔細考慮的事；再婚還可能失去贍養費、撫卹金、醫療保險與其他經濟保障。此外，再婚還可能面臨分擔繼子女的財務需求（例如大學學費，對重組家庭來說可能很困難）、誰將繼承哪些財產的問題，以及如果這段婚姻以離婚告終時須履行的財務義務。伊凡斯說，很多人在被愛情沖昏頭下，會忘記這些現實要面對的事情。

醫療保險 退休 投資

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