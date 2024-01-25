我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

川普有意見…麥康諾坦承邊境協議恐遭推翻

多樣好種受歡迎 今年為非洲蓳之年

編譯周靜芝 / 即時報導
常見的室內植物非洲菫（African violets）。美聯社
常見的室內植物非洲菫（African violets）。美聯社

常見的室內植物非洲菫（African violets），原產於坦尚尼亞、19世紀被引進美國；由於不需太多日照，成為受歡迎的室內盆栽。非營利組織國家園林局（National Garden Bureau, NGB）將2024年定為「非洲菫之年」，讓它終於迎來了自己的春天。

非洲菫又名非洲紫羅蘭，高約4至8英吋，花型小巧、顏色繽紛，葉片如天鵝絨般光滑；它屬於苦苣苔科，與名字中的紫羅蘭毫無關係。學名為Saintpaulia ionantha的非洲菫也被稱為「聖保羅花」，以德國男爵聖保羅（Walter von Saint Paul）命名；聖保羅當年發現了生長在東非熱帶雨林中的非洲菫，並將它從歐洲引進美國。

非洲菫一直是最受歡迎的室內植物之一，NGB由園藝公司與專業人士所組成的160名成員在室內盆栽類中票選出非洲菫時，考慮的因素之一就是受歡迎的程度，其他考量標準還包括栽種的難易度、基因的多樣性等。

常見的室內植物非洲菫（African violets）。美聯社
常見的室內植物非洲菫（African violets）。美聯社

種植技巧

NGB執行主任貝拉柴克（Diane M. Blazek）指出，要使非洲菫長得好、不斷開花的關鍵是陽光不要直射、保持適當的濕度與澆水。她建議，最好從根部澆水，但不能讓它們在水中泡太久，也不能太乾；要注意的是，不要讓水灑在葉片上，否則容易出現斑點，且只能使用室溫的水。

非洲菫喜愛潮濕與溫暖的環境，但不適合高溫。在氣候乾燥與冬季開著暖氣時，可在室內使用加濕器，或將花盆放在有鵝卵石的托盤上，並在盤內加水；隨著水分蒸發，可讓周圍環境保持濕潤。

此外，要避免陽光直射。春夏季節，可將非洲菫放在朝北或朝東的窗戶旁邊，而非正前方，朝北或朝東的窗戶比朝南或朝西受到的日照較少。可在盆栽與窗戶之間隔一層透明窗簾，既能提供額外保護，又能讓植物適度接觸陽光。除了冬季陽光更強烈的深南部地區外，從十月到二月底，可將非洲菫移至戶外接受光線直射。

非洲菫也喜歡微酸性土壤，但不需經常施肥。每兩、三個月用20-20-20室內盆栽肥料（或非洲菫專用肥料）施一次肥即可；有個可讓根部舒適生長的花盆更佳。

常見的室內植物非洲菫（African violets）。美聯社
常見的室內植物非洲菫（African violets）。美聯社

高溫 德國

上一則

助肌膚豐潤女星也愛用 露得清面霜8萬人愛

延伸閱讀

中國藉由投資闢建設施 深化對非洲影響力

中國藉由投資闢建設施 深化對非洲影響力
「以愛之茗」跨台灣與非洲取景 角逐柏林影展金熊獎

「以愛之茗」跨台灣與非洲取景 角逐柏林影展金熊獎
抗衡中國 歐美進軍非洲建鐵路 聯手搶下安哥拉30年特許權

抗衡中國 歐美進軍非洲建鐵路 聯手搶下安哥拉30年特許權
參戰非洲盃登機就出狀況…甘比亞國足搭機險死 教練：氧氣面罩沒掉下來

參戰非洲盃登機就出狀況…甘比亞國足搭機險死 教練：氧氣面罩沒掉下來

熱門新聞

Photo by Kamila Maciejewska on Unsplash

喜愛獨自旅遊的女生 可考慮這四個治安好的國家

2024-01-16 11:50
如果知道低溫天氣即將來襲，打開水龍頭、持續讓少量的水流出，可有助於預防水管結凍。Photo by Imani on Unsplash

發現家中水管凍住？馬上做這件事

2024-01-24 11:45
星巴克幾乎每個節日都有相對應的杯子搭配，2024年頭兩項慶祝活動也不例外，推出了大批商品。美聯社

賀龍年 星巴克推三款新杯

2024-01-19 10:18
好市多(Costco)。美聯社

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

2024-01-22 10:43
Image by Chris Pastrick from Pixabay

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

2024-01-23 11:55
圖為麥當勞大麥克(Big Mac)漢堡 。美聯社

四層肉餅超過癮 麥當勞「無敵大麥克」限時回歸

2024-01-19 09:52

超人氣

更多 >
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅
恐怖夫妻 藏匿父親屍體6年 只為繼續領他退休福利

恐怖夫妻 藏匿父親屍體6年 只為繼續領他退休福利
夫妻接連罹「癌王」餐桌1習慣害慘他們 醫揭祕「排便3警訊」能救命

夫妻接連罹「癌王」餐桌1習慣害慘他們 醫揭祕「排便3警訊」能救命