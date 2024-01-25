多樣好種受歡迎 今年為非洲蓳之年

常見的室內植物非洲菫（African violets）。美聯社

常見的室內植物非洲菫（African violets），原產於坦尚尼亞、19世紀被引進美國；由於不需太多日照，成為受歡迎的室內盆栽。非營利組織國家園林局（National Garden Bureau, NGB）將2024年定為「非洲菫之年」，讓它終於迎來了自己的春天。

非洲菫又名非洲紫羅蘭，高約4至8英吋，花型小巧、顏色繽紛，葉片如天鵝絨般光滑；它屬於苦苣苔科，與名字中的紫羅蘭毫無關係。學名為Saintpaulia ionantha的非洲菫也被稱為「聖保羅花」，以德國 男爵聖保羅（Walter von Saint Paul）命名；聖保羅當年發現了生長在東非熱帶雨林中的非洲菫，並將它從歐洲引進美國。

非洲菫一直是最受歡迎的室內植物之一，NGB由園藝公司與專業人士所組成的160名成員在室內盆栽類中票選出非洲菫時，考慮的因素之一就是受歡迎的程度，其他考量標準還包括栽種的難易度、基因的多樣性等。

常見的室內植物非洲菫（African violets）。美聯社

種植技巧

NGB執行主任貝拉柴克（Diane M. Blazek）指出，要使非洲菫長得好、不斷開花的關鍵是陽光不要直射、保持適當的濕度與澆水。她建議，最好從根部澆水，但不能讓它們在水中泡太久，也不能太乾；要注意的是，不要讓水灑在葉片上，否則容易出現斑點，且只能使用室溫的水。

非洲菫喜愛潮濕與溫暖的環境，但不適合高溫 。在氣候乾燥與冬季開著暖氣時，可在室內使用加濕器，或將花盆放在有鵝卵石的托盤上，並在盤內加水；隨著水分蒸發，可讓周圍環境保持濕潤。

此外，要避免陽光直射。春夏季節，可將非洲菫放在朝北或朝東的窗戶旁邊，而非正前方，朝北或朝東的窗戶比朝南或朝西受到的日照較少。可在盆栽與窗戶之間隔一層透明窗簾，既能提供額外保護，又能讓植物適度接觸陽光。除了冬季陽光更強烈的深南部地區外，從十月到二月底，可將非洲菫移至戶外接受光線直射。