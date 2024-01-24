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登月、披頭四、金恩演說…電視最重要的75個時刻

編譯周靜芝 / 即時報導
電視學院日前投票選出電視最重要的75 個時刻。圖為1969年阿波羅11號首次登陸月球與太空人阿姆斯壯的名言「個人的一小步，人類的一大步」被列為榜首。美聯社
電視學院日前投票選出電視最重要的75 個時刻。圖為1969年阿波羅11號首次登陸月球與太空人阿姆斯壯的名言「個人的一小步，人類的一大步」被列為榜首。美聯社

電視被公認為是20世紀最偉大的發明之一，現代人已難想像生活中沒有它的日子。電視學院（Television Academy）日前投票選出電視最重要的75 個時刻，其中包括登陸月球、披頭四樂團首次在美國電視上亮相，以及馬丁．路德．金恩的「我有一個夢」（I have a dream）演說。

披頭四1964年在「蘇利文劇場」（The Ed Sullivan Show）的亮...
披頭四1964年在「蘇利文劇場」（The Ed Sullivan Show）的亮相。美聯社

來自電視產業的學院成員與學界合作，對八十年來的電視歷史進行了梳理與票選，在12日揭曉的名單中，1969年阿波羅11號首次登陸月球與太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）的名言「個人的一小步，人類的一大步」（one small step for man, one giant leap for mankind）被列為榜首。第二名是紐約世貿中心 911恐怖攻擊事件的報導，第三名是披頭四1964年在「蘇利文劇場」（The Ed Sullivan Show）的亮相；金恩博士於1963年華盛頓大遊行中所發表的「我有一個夢」演說則位居第六。

金恩博士於1963年華盛頓大遊行中所發表的「我有一個夢」演說。美聯社
金恩博士於1963年華盛頓大遊行中所發表的「我有一個夢」演說。美聯社

雖然新聞事件包辦了名單的前幾名，但經典電視劇、喜劇與特別節目中的許多非真實畫面也出現在排行榜上，其中包括電視劇「鷹眼」中向好友B.J.隊長的告別，以及以韓戰前線陸軍野戰醫院為背景、1983年「外科醫生」（M.A.S.H.）最後一集（第8名）、1965年「查理布朗的聖誕節」（A Charlie Brown Christmas）中奈勒斯（Linus）朗誦耶穌誕生的故事（第14名），以及2007年「黑道家族」（The Sopranos）中備受討論、最後畫面瞬間全黑的部分（第36名）。

同時上榜的還有「艾倫秀」（Ellen）中艾倫．狄珍妮（Ellen DeGeneres）表白自己是同性戀的那集（第13名）、「歡樂單身派對」（Seinfeld）中演出態度囂張的「納粹湯王」（Soup Nazi）那集（第27名）、麥可傑克森（Michael Jackson）的「顫慄」（Thriller）MV 首次播出（第48名）、惠妮休斯頓（Whitney Houston）在超級盃開幕式上高唱美國國歌「星條旗歌」的演出（第65名）以及「芝麻街」（Sesame Street）與「羅傑先生的鄰居們」（Mister Roger's Neighborhood）影集中的幾個片段。

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