歐巴馬25歲長女成新銳導演 編導短片日舞首映

前總統歐巴馬的長女瑪莉亞是日舞影展常客，今年她執導的短片「心之所在」在影展上首映。圖為她2017年1月參加當年影展第六天的活動。(美聯社)

前總統歐巴馬長女瑪莉亞(Malia Obama)大學畢業後在影視圈發展，她執導的短片在今年「日舞影展」(Sundance Film Festival)首映，也讓這位芳齡25歲新銳導演受到外界矚目。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，瑪莉亞執導的短片「心之所在」(The Heart，暫譯)18日在猶他州 帕克城(Park City)「採礦者廣場劇院」(Prospector Square Theatre)舉行首映會，一頭黑髮的瑪莉亞親自出席，身穿一件灰色過膝長外套、搭配灰色圍巾和深棕色皮靴，神情一派鬆瀟自在。

據了解，這部18分鐘短片是由瑪莉亞親自撰寫劇本並執導，不過演職員名單只列出瑪莉亞·安(Malia Ann)，似乎刻意和前總統父親的聲望所有切割。

瑪莉亞向觀眾介紹該片時表示：「『心之所在』是個奇怪的小故事，有點像是寓言，故事內容講述一名男子因母親遺囑提出一項不尋常的要求後，為母親逝世而深感悲傷。」並補充道：「這部影片講述的是人世間的失去、孤獨、寬恕和遺憾，但我也認為這部短片也努力凸顯其中溫柔和親密的存在。」

同時瑪莉亞也「非常感激」自己的作品獲得首映機會，能夠和全世界分享並代表製作團隊：「我們希望大家喜歡這部短片，能夠讓你感覺不再那麼孤單，或者至少提醒你，不要忘記那些孤獨的人。」

據了解，2021年瑪莉亞自哈佛大學 畢業後，就投身影視圈，在HBO電視劇「女孩我最大」(Girls)擔任實習生；也在奧斯卡 影后荷莉貝瑞(Halle Berry)主演的CBS電視劇「異種」(Extant)擔任製作助理，並為唐納葛洛佛(Donald Glover)製作的恐怖影集「蜂群」(Swarm)擔任編劇。