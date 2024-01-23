日舞影展40周年 電影人齊聚猶他帕克城
獨立製片電影節「日舞影展」(Sundance Film Festival)正在猶他州帕克城(Park City)舉行，今年是該影展創辦第40周年，十天的影展期間將放映從1萬7435部提交作品中篩選出的83部電影；活動將於28日閉幕。
日舞影展是由知名影星勞勃瑞福(Robert Redford)於1984年創辦，名稱取自他1969年成名代表作「虎豹小霸王」(Butch Cassidy and the Sundance Kid)中所飾演的角色；片中另一名主角為已故奧斯卡影帝保羅紐曼(Paul Newman)。
情侶檔製片人安娜·波頓(Anna Boden)和瑞安·佛瑞克(Ryan Fleck)還記得第一次參加日舞影展的感覺，2004年他們來到帕克城，帶著短片「Gowanus, Brooklyn」、一些自製的宣傳明信片和夢想，該短片不僅在當年獲獎，也使他們有足夠的能力製作長片「我的左派老師」(Half Nelson)，這部電影後來為男星雷恩葛斯林(Ryan Gosling)贏得他的第一個奧斯卡提名。
在日舞影展，新人導演可以小試身手，取得突破。凱文·史密斯(Kevin Smith)帶著「瘋狂店員」(Clerks)參展時才23歲；如同許多從日舞影展崛起的同輩，波頓和佛瑞克後來得到製作更大項目的機會，包括漫威超級英雄電影「驚奇隊長」(Captain Marvel)。
波頓和佛瑞克的新片「怪誕故事」(Freaky Tales)在開幕當晚於艾克利斯影院(Eccles Theater)首映，佛瑞克自稱這部電影是他給1980年代的家鄉--奧克蘭的情書。
影展首日還有好幾部備受矚目紀錄片舉行全球首映，包括傑斯摩斯(Jesse Moss)及阿曼達·麥克貝恩(Amanda McBaine)的「Girls State」；揚斯·福特(Yance Ford)的「Power」、「Frida」，由曾入圍艾美獎的卡拉·古鐵雷斯(Carla Gutiérrez)執導，同時也參與美國紀錄片競賽。
如同以往，大批名人蒞臨帕克城，包括克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)、伍迪哈里遜(Woody Harrelson)、史蒂芬連(Steven Yeun)、劉玉玲、丹妮兒戴德維勒(Danielle Deadwyler)、奧布瑞普拉扎(Aubrey Plaza)、梅麗莎巴雷拉(Melissa Barrera)、蘿拉琳妮(Laura Linney)等。
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