我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

初代米老鼠成公共財 秒演恐怖片大開殺戒

記者胡玉立／綜合報導
「米奇的捕鼠器」劇照，這部由傑米貝利執導的恐怖片，講述一名裝扮成米老鼠的蒙面殺手，在遊樂場裡跟蹤一群年輕人的故事。(美聯社)
「米奇的捕鼠器」劇照，這部由傑米貝利執導的恐怖片，講述一名裝扮成米老鼠的蒙面殺手，在遊樂場裡跟蹤一群年輕人的故事。(美聯社)

1928年以米老鼠和老鼠米妮為主角的動畫電影「威利號汽船」(Steamboat Willie)在元旦跨越了美國法律規定的95年版權年限，成為「公共財」；最早期米老鼠版本走入公共領域不到兩天，就已成為兩部恐怖電影的核心角色。

事實上，2024年伊始才幾小時，「米奇的捕鼠器」(Mickey's Mouse Trap，暫譯)預告片就在YouTube發布了。

這兩部恐怖片似乎都是低成本荒謬殺手電影，讓人想起甫於2022年進入公共領域的「小熊維尼」(Winnie the Pooh)也有類似的「扭曲」遭遇。不到一年，沒穿紅衫的「公共財」小熊維尼，就在英國微預算恐怖電影「小熊維尼：血與蜜」(Winnie the Pooh: Blood and Honey)中大開殺戒。

根據「米奇的捕鼠器」預告片，這部由傑米貝利(Jamie Bailey)執導的恐怖片，講述一名裝扮成米老鼠的蒙面殺手，在遊樂場裡跟蹤一群年輕人的故事。另一部尚未命名的恐怖片由史蒂文拉莫特(Steven LaMorte)執導，劇情是關於一隻殘酷成性的老鼠如何折磨一群毫無戒心的紐約渡輪乘客。

據美聯社報導，傑米貝利發聲明表示，「我們只想好好玩一玩，這可是『威利號汽船』裡的米老鼠在殺人哪，太荒謬了。我們跟著它跑而且玩得很開心，我認為這電影展現了這一點。」這部電影尚未敲定上映日期。

史蒂文拉莫特在新聞稿中指出，「『威利號汽船』給幾代人帶來歡樂，但在其歡快外表下卻隱藏著純粹精神錯亂的恐怖潛力。」這部電影尚未開始製作。

拉莫特告訴「綜藝」(Variety)雜誌，他的製片人正與法律團隊合作，以免與擁有其他更近代米老鼠版權的迪士尼公司發生衝突；他將把電影裡那隻狂暴的囓齒動物稱為「汽船威利」而不是米老鼠。

他說：「我們正在努力做好調查，確保我們準備做的事沒有任何問題或困惑。」

1928年動畫電影「威利號汽船」是米老鼠的螢幕處女作，這個版本的米老鼠從今年元旦...
1928年動畫電影「威利號汽船」是米老鼠的螢幕處女作，這個版本的米老鼠從今年元旦起脫離了美國法律規定的95年版權保護，成為「公共財」，立刻就已成為兩部恐怖電影的核心角色。(美聯社)

迪士尼 預算 YouTube

上一則

日舞影展40周年 電影人齊聚猶他帕克城

延伸閱讀

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣
遠古海洋生物「巨齒鯊」 科學家說牠可能很苗條

遠古海洋生物「巨齒鯊」 科學家說牠可能很苗條
辣妹還在過招 周末票房1170萬元

辣妹還在過招 周末票房1170萬元
內地電影「北京雜種」 港M+播出僅見「張元作品」

內地電影「北京雜種」 港M+播出僅見「張元作品」

熱門新聞

Photo by Kamila Maciejewska on Unsplash

喜愛獨自旅遊的女生 可考慮這四個治安好的國家

2024-01-16 11:50
天竺鼠。Image by Tobias Heine from Pixabay

17歲華裔少女為天竺鼠「設計住家」 去年賺進41萬元

2024-01-16 09:52
羽衣甘藍（kale）。Image by Ralph from Pixabay

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

2024-01-15 10:47
好市多準備打擊會員卡共享行為，自助結帳和進入賣場出現新要求。美聯社

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

2024-01-17 12:59
星巴克幾乎每個節日都有相對應的杯子搭配，2024年頭兩項慶祝活動也不例外，推出了大批商品。美聯社

賀龍年 星巴克推三款新杯

2024-01-19 10:18
蘋果公司共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)。美聯社檔案照

常在生父的餐館吃飯 喬布斯卻從未與他相認

2024-01-15 13:12

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警