初代米老鼠成公共財 秒演恐怖片大開殺戒

「米奇的捕鼠器」劇照,這部由傑米貝利執導的恐怖片,講述一名裝扮成米老鼠的蒙面殺手,在遊樂場裡跟蹤一群年輕人的故事。(美聯社)

1928年以米老鼠和老鼠米妮為主角的動畫電影「威利號汽船」(Steamboat Willie)在元旦跨越了美國法律規定的95年版權年限,成為「公共財」;最早期米老鼠版本走入公共領域不到兩天,就已成為兩部恐怖電影的核心角色。

事實上,2024年伊始才幾小時,「米奇的捕鼠器」(Mickey's Mouse Trap,暫譯)預告片就在YouTube 發布了。

這兩部恐怖片似乎都是低成本荒謬殺手電影,讓人想起甫於2022年進入公共領域的「小熊維尼」(Winnie the Pooh)也有類似的「扭曲」遭遇。不到一年,沒穿紅衫的「公共財」小熊維尼,就在英國微預算 恐怖電影「小熊維尼:血與蜜」(Winnie the Pooh: Blood and Honey)中大開殺戒。

根據「米奇的捕鼠器」預告片,這部由傑米貝利(Jamie Bailey)執導的恐怖片,講述一名裝扮成米老鼠的蒙面殺手,在遊樂場裡跟蹤一群年輕人的故事。另一部尚未命名的恐怖片由史蒂文拉莫特(Steven LaMorte)執導,劇情是關於一隻殘酷成性的老鼠如何折磨一群毫無戒心的紐約渡輪乘客。

據美聯社報導,傑米貝利發聲明表示,「我們只想好好玩一玩,這可是『威利號汽船』裡的米老鼠在殺人哪,太荒謬了。我們跟著它跑而且玩得很開心,我認為這電影展現了這一點。」這部電影尚未敲定上映日期。

史蒂文拉莫特在新聞稿中指出,「『威利號汽船』給幾代人帶來歡樂,但在其歡快外表下卻隱藏著純粹精神錯亂的恐怖潛力。」這部電影尚未開始製作。

拉莫特告訴「綜藝」(Variety)雜誌,他的製片人正與法律團隊合作,以免與擁有其他更近代米老鼠版權的迪士尼 公司發生衝突;他將把電影裡那隻狂暴的囓齒動物稱為「汽船威利」而不是米老鼠。