股神也曾是叛逆少年 在百貨公司幹過這事

股神巴菲特。美聯社

在華倫 ·巴菲特 成為今日眾所周知的「股神」之前,他也曾是問題少年,幹過不光彩的事。

雅虎新聞報導,據巴菲特的傳記「雪球:巴菲特傳」(The Snowball:Warren Buffett and the Business of Life)作者施羅德(Alice Schroeder)在書中披露,巴菲特在年少時曾與朋友在西爾斯(Sears)百貨公司內順手牽羊。

巴菲特在自傳中提到,他們只是隨便選個地點,偷些對他們沒有用的東西,例如高爾夫球袋與球桿。他說,他背著高爾夫球袋與球桿,從擺放體育用品的地下樓層走出,沿著樓梯走到街上;他前前後後偷了幾百個高爾夫球。

與此同時,巴菲特也展露出他的生意頭腦。6歲時,巴菲特便開始他的創業之旅,靠賣口香糖與可樂賺錢;他會把賺來的錢放進腰帶上一個鍍鎳的硬幣收納盒裡,這對他來說價值非凡。14歲時,巴菲特第一次報稅,他從事送報、推銷雜誌的工作賺到1000元。

巴菲特自曝年少行竊的過往,為他的人生故事增添了意料之外的轉折。雖然如今已是成功企業家與誠信典範,但早年的經歷卻揭露他叛逆的傾向,很少人會將此與這位股市傳奇人物連結在一起。

巴菲特一直強調信譽的重要,他說,建立信譽需要20年,毀掉它只需5分鐘;只要想到這點,就會以不同的方式行事。

「巴菲特經營之道:奧馬哈聖人的原則」(暫譯,Warren Buffett on Business: Principles from the Sage of Omaha)一書中記載,巴菲特曾說過,他們的企業輸得起錢,甚至輸得起很多錢,但輸不起信譽,哪怕僅是分毫之失。

巴菲特大可隱瞞在百貨公司行竊的年少輕狂往事,但他選擇將之公諸於世、打破自己的神話,更易引起讀者共鳴;同時也強調一件事:每個人、即使是最有成就的人都可能犯錯。巴菲特的人生告訴我們,過去不一定會決定一個人的未來,從錯誤中學習是獲取成功不可或缺的一部分。