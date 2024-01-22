我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這5種全穀物 有助降低胰島素阻抗

紐約聯合廣場乘客跳軌身亡 這些線路受影響

股神也曾是叛逆少年 在百貨公司幹過這事

編譯周靜芝 / 即時報導
股神巴菲特。美聯社
股神巴菲特。美聯社

華倫·巴菲特成為今日眾所周知的「股神」之前，他也曾是問題少年，幹過不光彩的事。

雅虎新聞報導，據巴菲特的傳記「雪球：巴菲特傳」（The Snowball：Warren Buffett and the Business of Life）作者施羅德（Alice Schroeder）在書中披露，巴菲特在年少時曾與朋友在西爾斯（Sears）百貨公司內順手牽羊。

巴菲特在自傳中提到，他們只是隨便選個地點，偷些對他們沒有用的東西，例如高爾夫球袋與球桿。他說，他背著高爾夫球袋與球桿，從擺放體育用品的地下樓層走出，沿著樓梯走到街上；他前前後後偷了幾百個高爾夫球。

與此同時，巴菲特也展露出他的生意頭腦。6歲時，巴菲特便開始他的創業之旅，靠賣口香糖與可樂賺錢；他會把賺來的錢放進腰帶上一個鍍鎳的硬幣收納盒裡，這對他來說價值非凡。14歲時，巴菲特第一次報稅，他從事送報、推銷雜誌的工作賺到1000元。

巴菲特自曝年少行竊的過往，為他的人生故事增添了意料之外的轉折。雖然如今已是成功企業家與誠信典範，但早年的經歷卻揭露他叛逆的傾向，很少人會將此與這位股市傳奇人物連結在一起。

巴菲特一直強調信譽的重要，他說，建立信譽需要20年，毀掉它只需5分鐘；只要想到這點，就會以不同的方式行事。

「巴菲特經營之道：奧馬哈聖人的原則」（暫譯，Warren Buffett on Business: Principles from the Sage of Omaha）一書中記載，巴菲特曾說過，他們的企業輸得起錢，甚至輸得起很多錢，但輸不起信譽，哪怕僅是分毫之失。

巴菲特大可隱瞞在百貨公司行竊的年少輕狂往事，但他選擇將之公諸於世、打破自己的神話，更易引起讀者共鳴；同時也強調一件事：每個人、即使是最有成就的人都可能犯錯。巴菲特的人生告訴我們，過去不一定會決定一個人的未來，從錯誤中學習是獲取成功不可或缺的一部分。

巴菲特 Warren Buffett 華倫

上一則

迷你紅蘿蔔方便？風味質地較差又貴

下一則

吃不消 汽車保險年漲20% 紐約保費最貴破3000元

延伸閱讀

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停
股神巴菲特的波克夏用更高均價 再加碼西方石油 持股比27.7%

股神巴菲特的波克夏用更高均價 再加碼西方石油 持股比27.7%
巴菲特的波克夏再賣HP股票 股權占比降至5%

巴菲特的波克夏再賣HP股票 股權占比降至5%
人物／孟格傳奇 沒有他的影響，就沒有股神巴菲特

人物／孟格傳奇 沒有他的影響，就沒有股神巴菲特

熱門新聞

Photo by Kamila Maciejewska on Unsplash

喜愛獨自旅遊的女生 可考慮這四個治安好的國家

2024-01-16 11:50
天竺鼠。Image by Tobias Heine from Pixabay

17歲華裔少女為天竺鼠「設計住家」 去年賺進41萬元

2024-01-16 09:52
羽衣甘藍（kale）。Image by Ralph from Pixabay

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

2024-01-15 10:47
好市多準備打擊會員卡共享行為，自助結帳和進入賣場出現新要求。美聯社

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

2024-01-17 12:59
蘋果公司共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)。美聯社檔案照

常在生父的餐館吃飯 喬布斯卻從未與他相認

2024-01-15 13:12
星巴克幾乎每個節日都有相對應的杯子搭配，2024年頭兩項慶祝活動也不例外，推出了大批商品。美聯社

賀龍年 星巴克推三款新杯

2024-01-19 10:18

超人氣

更多 >
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭
好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個
自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開

自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開