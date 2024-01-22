股神也曾是叛逆少年 在百貨公司幹過這事

股神巴菲特。美聯社

在華倫 ·巴菲特 成為今日眾所周知的「股神」之前，他也曾是問題少年，幹過不光彩的事。

雅虎新聞報導，據巴菲特的傳記「雪球：巴菲特傳」（The Snowball：Warren Buffett and the Business of Life）作者施羅德（Alice Schroeder）在書中披露，巴菲特在年少時曾與朋友在西爾斯（Sears）百貨公司內順手牽羊。

巴菲特在自傳中提到，他們只是隨便選個地點，偷些對他們沒有用的東西，例如高爾夫球袋與球桿。他說，他背著高爾夫球袋與球桿，從擺放體育用品的地下樓層走出，沿著樓梯走到街上；他前前後後偷了幾百個高爾夫球。

與此同時，巴菲特也展露出他的生意頭腦。6歲時，巴菲特便開始他的創業之旅，靠賣口香糖與可樂賺錢；他會把賺來的錢放進腰帶上一個鍍鎳的硬幣收納盒裡，這對他來說價值非凡。14歲時，巴菲特第一次報稅，他從事送報、推銷雜誌的工作賺到1000元。

巴菲特自曝年少行竊的過往，為他的人生故事增添了意料之外的轉折。雖然如今已是成功企業家與誠信典範，但早年的經歷卻揭露他叛逆的傾向，很少人會將此與這位股市傳奇人物連結在一起。

巴菲特一直強調信譽的重要，他說，建立信譽需要20年，毀掉它只需5分鐘；只要想到這點，就會以不同的方式行事。

「巴菲特經營之道：奧馬哈聖人的原則」（暫譯，Warren Buffett on Business: Principles from the Sage of Omaha）一書中記載，巴菲特曾說過，他們的企業輸得起錢，甚至輸得起很多錢，但輸不起信譽，哪怕僅是分毫之失。

巴菲特大可隱瞞在百貨公司行竊的年少輕狂往事，但他選擇將之公諸於世、打破自己的神話，更易引起讀者共鳴；同時也強調一件事：每個人、即使是最有成就的人都可能犯錯。巴菲特的人生告訴我們，過去不一定會決定一個人的未來，從錯誤中學習是獲取成功不可或缺的一部分。