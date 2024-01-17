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茂宜火災後安撫心靈 夏威夷原住民傳統手工製鹽只送不賣

編譯彭尚興／即時報導
考艾島(Kauai)有許多天然鹽場，尤其哈娜佩佩鹽池(Hanapepe salt Ponds)出產的海鹽，被視為箇中極品。美聯社
考艾島(Kauai)有許多天然鹽場，尤其哈娜佩佩鹽池(Hanapepe salt Ponds)出產的海鹽，被視為箇中極品。美聯社

人工曬鹽是個漫長的過程，需要大量的勞力、耐心和堅忍毅力。往往一場陣雨就足以摧毀連續數日、甚至一整周的辛勞成果。陣雨是夏威夷考艾島常見天氣型態，海鹽則是當地原住民烹飪、生活甚至療癒心靈不可缺的依賴。

考艾島(Kauai)有許多天然鹽場，尤其哈娜佩佩鹽池(Hanapepe salt Ponds)出產的海鹽，被視為箇中極品。當地需多家族，依然遵循已流傳數世紀的古法以人工產製海鹽。

製鹽工人先將海水透過地下管道和深井引入長方形的曬鹽池中，隨著海水在太陽下蒸發，池子的表面開始出現結晶。工人小心翼翼地將結晶舀起，倒入另一個池中曝曬；一層又一層地重複，直到曬鹽池中的結晶全部被取出，就連池底的結晶片也要仔細耙梳起來，整個過程費時長達數周。

半乾的鹽結晶用籃子盛著，泡回海水裡，將砂礫雜質沖走，然後再放到烈日下繼續曝曬四星期，整個製鹽過程才算大功告成。如果運氣好，老天爺賞臉的話，一年可以有三次收穫。但近年來，夏威夷天然海鹽的產量逐年遞減。

顏色最純白的海鹽，一般被當作餐桌上的調味料；粉紅色的海鹽則用於烹飪，直接加入食材中；紅色的海鹽則用於祈福和信仰儀式。更講究一點的修行者，還會依據祈福的對象、目的、或神靈屬性，使用不同顏色的海鹽。依據傳統，祈福用的海鹽只能贈送，不能出售。

瑪利亞·諾布雷加·奧利維拉(Malia Nobrega-Olivera)的家族，歷代以來一直致力於維護夏威夷的神聖製鹽傳統。她堅信哈娜佩佩鹽具有抵禦黑暗邪惡能量的力量。

去年八月茂宜島野火奪走近百條人命後，島上的修行者特別向諾布雷加·奧利維拉指定請求提供白色哈娜佩佩鹽，以保佑和「安撫」這個受創的島嶼，特別是設置臨時停屍間的地區。

考艾島製鹽家族也持續提供祈福用鹽給正在重建生活的火災倖存者。他們還計劃組團前往茂宜島與當地人分享他們的製鹽知識。

製鹽工人先將海水透過地下管道和深井引入長方形的曬鹽池中，隨著海水在太陽下蒸發，池...
製鹽工人先將海水透過地下管道和深井引入長方形的曬鹽池中，隨著海水在太陽下蒸發，池子的表面開始出現結晶。美聯社
當地需多家族，依然遵循已流傳數世紀的古法以人工產製海鹽。美聯社
當地需多家族，依然遵循已流傳數世紀的古法以人工產製海鹽。美聯社

夏威夷 茂宜島 原住民

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