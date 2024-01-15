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常在生父的餐館吃飯 喬布斯卻從未與他相認

編譯俞仲慈／即時報導
蘋果公司共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)。美聯社檔案照
蘋果公司共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)。美聯社檔案照

蘋果公司共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)除商業成就外，其家族史也備受關注，眾所周知喬布斯出生後就被收養，但鮮為人知的是，喬布斯生前在不知情狀況下，和親生父親多次見面。

喬布斯出生於1955年，生父是敘利亞移民詹達利(Abdulfattah "John" Jandali)，母親是來自威斯康辛的喬安妮·席布爾(Joanne Schieble)，兩人的交往遭到女方家長反對，詹達利表示：「遺憾的是她父親是個暴君，不准她嫁給我，因為我來自敘利亞。」

喬安妮未婚懷孕生下喬布斯後，將他送給保羅·喬布斯(Paul Jobs)和克拉拉(Clara)收養，而喬布斯成長過程也未意識到自己的養子身分。

喬安妮等到父親過世後，才和詹達利結婚，並又生下一名女兒、也就是小說家莫娜·辛普森(Mona Simpson)，但在婚姻關係破裂後，喬安妮帶著女兒回到美國。

1986年喬布斯的養母過世，開始尋找原生家庭，並和母親及妹妹團圓，喬布斯曾對外說明這段親人重逢的經驗：「莫娜一開始並不十分感到興奮，但隨著彼此了解，我們成為真正的好友，她也是我的家人。」喬布斯和妹妹決定尋找生父的下落。

但是喬布斯和詹達利這對互不相識的父子，其實早已多次見面，原來喬布斯生前經常到加州沙加緬度的一家敘利亞人管理的餐廳用餐，卻不知道經理就是親生父親，而詹達利對喬布斯也一無所知，他向紐約時報表示：「所有成功的科技大亨都曾到過那間餐廳，包括喬布斯本人，他和藹可親而且給小費出手大方。」

喬布斯最終決定不和父親相認，以免父子關係遭利用。他生前接受60分鐘(60 Minutes)節目訪問時曾透露：「我對他略有了解，但不喜歡我得知的事。我們握過手，僅此而已。」

而詹達利直到2006年，才知道喬布斯是親生兒子，但出於「敘利亞人的自尊心」，從未主動聯繫：「我希望由他主動示好，因為身為敘利亞人，我的自尊心不希望兒子認為我是為他的財富而來。」

喬布斯2011年去世前，這對父子始終未正式相認，使得兩人之間徒留遺憾。

加州 紐約時報 移民

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