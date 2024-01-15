常在生父的餐館吃飯 喬布斯卻從未與他相認

蘋果公司共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)。美聯社檔案照

蘋果公司共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)除商業成就外，其家族史也備受關注，眾所周知喬布斯出生後就被收養，但鮮為人知的是，喬布斯生前在不知情狀況下，和親生父親多次見面。

喬布斯出生於1955年，生父是敘利亞移民 詹達利(Abdulfattah "John" Jandali)，母親是來自威斯康辛的喬安妮·席布爾(Joanne Schieble)，兩人的交往遭到女方家長反對，詹達利表示：「遺憾的是她父親是個暴君，不准她嫁給我，因為我來自敘利亞。」

喬安妮未婚懷孕生下喬布斯後，將他送給保羅·喬布斯(Paul Jobs)和克拉拉(Clara)收養，而喬布斯成長過程也未意識到自己的養子身分。

喬安妮等到父親過世後，才和詹達利結婚，並又生下一名女兒、也就是小說家莫娜·辛普森(Mona Simpson)，但在婚姻關係破裂後，喬安妮帶著女兒回到美國。

1986年喬布斯的養母過世，開始尋找原生家庭，並和母親及妹妹團圓，喬布斯曾對外說明這段親人重逢的經驗：「莫娜一開始並不十分感到興奮，但隨著彼此了解，我們成為真正的好友，她也是我的家人。」喬布斯和妹妹決定尋找生父的下落。

但是喬布斯和詹達利這對互不相識的父子，其實早已多次見面，原來喬布斯生前經常到加州 沙加緬度的一家敘利亞人管理的餐廳用餐，卻不知道經理就是親生父親，而詹達利對喬布斯也一無所知，他向紐約時報 表示：「所有成功的科技大亨都曾到過那間餐廳，包括喬布斯本人，他和藹可親而且給小費出手大方。」

喬布斯最終決定不和父親相認，以免父子關係遭利用。他生前接受60分鐘(60 Minutes)節目訪問時曾透露：「我對他略有了解，但不喜歡我得知的事。我們握過手，僅此而已。」

而詹達利直到2006年，才知道喬布斯是親生兒子，但出於「敘利亞人的自尊心」，從未主動聯繫：「我希望由他主動示好，因為身為敘利亞人，我的自尊心不希望兒子認為我是為他的財富而來。」

喬布斯2011年去世前，這對父子始終未正式相認，使得兩人之間徒留遺憾。