你有1996年的月曆嗎? 今年可以拿出來再用 一天不差

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告訴你一個關於數學和年份的冷知識，雖然不能幫你猜出下期樂透彩券中獎號碼，但可以讓你下次在朋友聚會上製造話題，出個鋒頭。

問題：今年是夏季奧運舉辦年，1996年也是，那年的元旦是星期幾？

答案：星期一。

再問一題：2052年的第一個星期一是幾月幾日？

答案：1月1日。

聰明的你可能已經看出，一年的日期，包括月、日和星期幾，每28年會重複一次。而背後原因，不是什麼神秘玄學，只是數學上簡單的最小公倍數。一周有七天，四年出現一次閏年，7和4的最小公倍數就是28。所以如果你還保留著1996年的月曆，今年可以拿出來再用，一天不差，前提是你依然習慣使用紙本月曆。

不過這套算法只適用於100年內，因為曆法中有一條特殊規定，如果年份末兩位數是00的整百位數年，那就必須看前兩位數是否為4的倍數，如果不是，那就不是閏年。換句話說，1800年、1900年、2100年等都不是閏年，只有1600年、2000年、2400年才是。

地球圍繞太陽公轉一圈的時間，也就是一年並非恰好整整365天，而是365天6時9分10秒，所以這多出來的大約四分之一天，隔一段時間必須調整一次，才能確保日曆跟得上地球公轉的速度。

你不妨拿出智慧型手機查看一下日曆，28年後的2052年，以及再過28年的2080年，日期都跟今年一樣。可是三個28年後的2108年，可就不一樣了。不信你查查看2100年日曆，那年的2月只有28天，全年365天。

至於過去100年內，和2024年日期相同的年份有1940年、1968年和1996年。

有趣的是，歷史雖不會像日曆一樣每28年重複一次，但偶而有巧合之處。以美國總統大選 為例，今年是民主黨 籍的拜登競選連任，28年前也是民主黨籍的柯林頓尋求連任。再往前推28年，也就是1968年，當時白宮 主人也是民主黨籍，但詹森因越戰關係放棄連任，由副總統韓福瑞出馬，面對共和黨籍尼克森的挑戰。至於更早的1940年，則同樣是民主黨的小羅斯福第三度問鼎白宮。