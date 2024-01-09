我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災加劇 虧損慘重…住宅險、車險飆漲難負擔

追求逆齡抗老 富豪分享超級蔬菜餐和堅果布丁甜點

借12萬賣冷凍水餃 華女年創450萬業績

編譯周靜芝 / 即時報導
餃子。示意圖。Photo by Matthieu Joannon on Unsplash
餃子。示意圖。Photo by Matthieu Joannon on Unsplash

暢銷冷凍水餃品牌「餃子女兒」（Dumpling Daughter）執行長劉娜迪（譯音，Nadia Liu Spellman）並非在普通家庭經營的小餐館長大。她的父母凌莎莉（譯音，Sally Ling）與劉南在波士頓擁有一家頗受歡迎的高級中餐廳Sally Ling's；數十年來，烹飪家茱莉亞·柴爾德（Julia Child）、華裔大提琴家馬友友（Yo-Yo Ma）等名人都是座上賓。

成長經歷的耳濡目染，讓劉娜迪認識到分享正宗中式美食的價值，並激勵她在2014年開了第一家「餃子女兒」。依據家傳食譜，除了餐廳之外，她也在超市販售工廠製作的冷凍水餃。

CNBC電視節目「Make It」報導稱，從2022年11月到2023年10月，這些冷凍水餃，加上在亞馬遜網站銷售的其他產品，總共進帳450多萬元。劉娜迪表示，她的三家餐廳都在波士頓地區，是這些收入的主要來源，每天最多能賣出 4000個餃子。

41歲的劉娜迪在接受CNBC訪問時指出，「餃子女兒」刻意與父母所經營的餐廳做出區隔。因為父親告訴她，如果想進入餐飲業，就不該開一家高級餐廳；相反的，要建立起一種商業模式，可以賣出很多東西，但又不用事必躬親。

儘管父母親的餐廳經營有成，但起初他們並不希望劉娜迪從事餐飲業。開餐廳影響親子關係，她父親曾勸她找份能自給自足的職業。劉娜迪曾搬到紐約，在金融業待了五年。但她瞭解到比起坐辦公室，自己更熱愛烹飪與在餐廳工作。

於是她募集了約12萬元，其中大部分來自親友伸援的兩筆貸款，在自幼成長的麻州韋斯頓（Weston）開了第一家「餃子女兒」。

她的創業故事吸引了媒體注意，劉娜迪說，人們都想一探知名餐飲第二代所開的餐廳有何不同。人潮隨之湧至，開業三個月後，「餃子女兒」餐廳門外與大樓周圍便排起了長龍，店內食品經常銷售一空。

如今「餃子女兒」開始在亞馬遜上販售更多的商品，如特製的紅糖、辣椒油蘸醬。目前，在東岸與中西部地區超市賣的盒裝冷凍水餃以及新產品，約佔營業額的三分之一，一年帶來100多萬元的收入。

劉娜迪預計，「餃子女兒」至少還需要兩年時間才能獲利，但她希望他們努力開創的電子商務，能使商品成為家喻戶曉的品牌。她的目標不僅是擴大公司的業務範圍，而是讓「餃子女兒」能長久經營下去、服務更多客戶。

餃子 亞馬遜 波士頓

上一則

領到年終獎金？5種花法最聰明

下一則

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

延伸閱讀

波士頓北區21餐館 指控吳弭政府歧視

波士頓北區21餐館 指控吳弭政府歧視
波士頓北區21餐館 指控吳弭政府歧視

波士頓北區21餐館 指控吳弭政府歧視
CNBC：今年上半年 亞太股市以這3個國家最被看好

CNBC：今年上半年 亞太股市以這3個國家最被看好
波士頓、華府6妓院 疑是俄中韓引誘高官美人計圈套

波士頓、華府6妓院 疑是俄中韓引誘高官美人計圈套

熱門新聞

豐田(Toyota) Camry。美聯社

可靠、問題少 這10款車你應買二手車

2024-01-05 10:53
Image by Interior Lens from Pixabay

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

2024-01-02 09:44
牡蠣。Image by Jean Louis Tosque from Pixabay

食安專家上餐館 絕不點這4道菜

2024-01-08 10:01
法國汽車製造商Bugatti logo。 路透

喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售

2024-01-03 10:52
玉米片。Image by Hans from Pixabay

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

2024-01-04 11:33
雞蛋。Image by Martin Diaz from Pixabay

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

2024-01-08 11:18

超人氣

更多 >
喬州韓女遭教友虐死棄屍 挨餓、鞭打、泡冰塊…其中1嫌才15歲

喬州韓女遭教友虐死棄屍 挨餓、鞭打、泡冰塊…其中1嫌才15歲
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
中國前首富 半價拿下希爾頓家族加州豪宅

中國前首富 半價拿下希爾頓家族加州豪宅
「繁花」胡歌西裝火了 新人紛紛訂製同款：想在婚禮上穿

「繁花」胡歌西裝火了 新人紛紛訂製同款：想在婚禮上穿
檢查波音737 Max 9客機 聯合航空發現多處螺栓鬆脫

檢查波音737 Max 9客機 聯合航空發現多處螺栓鬆脫