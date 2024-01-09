借12萬賣冷凍水餃 華女年創450萬業績

餃子。示意圖。Photo by Matthieu Joannon on Unsplash

暢銷冷凍水餃品牌「餃子 女兒」（Dumpling Daughter）執行長劉娜迪（譯音，Nadia Liu Spellman）並非在普通家庭經營的小餐館長大。她的父母凌莎莉（譯音，Sally Ling）與劉南在波士頓 擁有一家頗受歡迎的高級中餐廳Sally Ling's；數十年來，烹飪家茱莉亞·柴爾德（Julia Child）、華裔大提琴家馬友友（Yo-Yo Ma）等名人都是座上賓。

成長經歷的耳濡目染，讓劉娜迪認識到分享正宗中式美食的價值，並激勵她在2014年開了第一家「餃子女兒」。依據家傳食譜，除了餐廳之外，她也在超市販售工廠製作的冷凍水餃。

CNBC電視節目「Make It」報導稱，從2022年11月到2023年10月，這些冷凍水餃，加上在亞馬遜 網站銷售的其他產品，總共進帳450多萬元。劉娜迪表示，她的三家餐廳都在波士頓地區，是這些收入的主要來源，每天最多能賣出 4000個餃子。

41歲的劉娜迪在接受CNBC訪問時指出，「餃子女兒」刻意與父母所經營的餐廳做出區隔。因為父親告訴她，如果想進入餐飲業，就不該開一家高級餐廳；相反的，要建立起一種商業模式，可以賣出很多東西，但又不用事必躬親。

儘管父母親的餐廳經營有成，但起初他們並不希望劉娜迪從事餐飲業。開餐廳影響親子關係，她父親曾勸她找份能自給自足的職業。劉娜迪曾搬到紐約，在金融業待了五年。但她瞭解到比起坐辦公室，自己更熱愛烹飪與在餐廳工作。

於是她募集了約12萬元，其中大部分來自親友伸援的兩筆貸款，在自幼成長的麻州韋斯頓（Weston）開了第一家「餃子女兒」。

她的創業故事吸引了媒體注意，劉娜迪說，人們都想一探知名餐飲第二代所開的餐廳有何不同。人潮隨之湧至，開業三個月後，「餃子女兒」餐廳門外與大樓周圍便排起了長龍，店內食品經常銷售一空。

如今「餃子女兒」開始在亞馬遜上販售更多的商品，如特製的紅糖、辣椒油蘸醬。目前，在東岸與中西部地區超市賣的盒裝冷凍水餃以及新產品，約佔營業額的三分之一，一年帶來100多萬元的收入。

劉娜迪預計，「餃子女兒」至少還需要兩年時間才能獲利，但她希望他們努力開創的電子商務，能使商品成為家喻戶曉的品牌。她的目標不僅是擴大公司的業務範圍，而是讓「餃子女兒」能長久經營下去、服務更多客戶。