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華裔珠寶設計師發揮創意 愛用人造鑽石和回收金屬

編譯周靜芝 / 即時報導
英國華裔珠寶設計師安娜貝拉·陳（Anabela Chan）。路透
英國華裔珠寶設計師安娜貝拉·陳（Anabela Chan）。路透

對有些人來說，經數十億年磨礪的天然鑽石才是永恆的珍稀精品，但屢次獲獎的英國華裔珠寶設計師安娜貝拉·陳（Anabela Chan）卻認為，使用實驗室培育的人造寶石與回收金屬製成的珠寶更有價值。她說，她是在目睹鑽石採礦的惡劣工作條件後，才選擇這些材料來設計珠寶。

安娜貝拉在她位於倫敦市中心騎士橋（Knightsbridge）的精品店說，天然鑽石是世界上最珍貴、最有價值的商品，但對她來說毫無意義。

她的設計改採實驗室培育的人造鑽石、回收的鋁罐以及利用再生技術形成的養殖珍珠。 安娜貝拉表示，人造鑽石是以排放至大氣層、有害環境的二氧化碳為原料，可說是將負面因素轉為正面。

英國華裔珠寶設計師安娜貝拉·陳（Anabela Chan）使用實驗室培育的人造寶...
英國華裔珠寶設計師安娜貝拉·陳（Anabela Chan）使用實驗室培育的人造寶石與回收金屬製成的珠寶。路透

來自香港的安娜貝拉，出生於三代都是電影導演和攝影師的家庭，在倫敦與巴黎長大。熱愛旅行的她在異國與東方尋找靈感，從當地市場、自然環境以及她遇到的有趣的人那裡收集寶石和珍品。透過從珍貴、天然與人造材料的冶煉，安娜貝拉結合夢幻的浪漫風格與引人深思的主題，設計出如雕塑般的優雅作品。

路透報導稱，安娜貝拉的公司沒有提供銷售數字，但表示自新冠疫情爆發以來市場需求強勁。她在2023年11月的「英國奢侈品獎」（British Luxury Awards）中贏得「改變遊戲規則」（Game Changer）獎項。

安娜貝拉的創意也成功地擄獲一票好萊塢藝人，2018年，女神卡卡（Lady Gaga）在電影「一個巨星的誕生」（A Star is Born）首映會上佩戴了她設計的珠寶，演員柔伊·克拉維茲（Zoë Kravitz）也在2019年的大都會博物館慈善晚會上選擇了她的品牌。

英國華裔珠寶設計師安娜貝拉·陳（Anabela Chan）使用實驗室培育的人造寶...
英國華裔珠寶設計師安娜貝拉·陳（Anabela Chan）使用實驗室培育的人造寶石與回收金屬製成的珠寶。路透

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