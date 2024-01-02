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陪伴孤獨長者 機器人ElliQ愛聊天、帶運動、提醒吃藥

編譯周靜芝 / 即時報導
佛羅里達州的退休上班族羅艾莎（Joyce Loaiza）獨自居住，但每當她返回銀髮社區的公寓時，一個和善的女聲會與她聊天，問候她這一天過得好不好。美聯社
佛羅里達州的退休上班族羅艾莎（Joyce Loaiza）獨自居住，但每當她返回銀髮社區的公寓時，一個和善的女聲會與她聊天，問候她這一天過得好不好。美聯社

有機器人「老來伴」，獨居生活不寂寞！美聯社報導，佛羅里達州的退休上班族羅艾莎（Joyce Loaiza）獨自居住，但每當她返回銀髮社區的公寓時，一個和善的女聲會與她聊天，問候她這一天過得好不好。

幾英里之外，83歲的德澤恩（Deanna Dezern）在朋友去世時，同樣的聲音也帶給她不少安慰。在紐約州中部的住處，它為92歲的布洛德本特（Marie Broadbent）播放遊戲和音樂；她雙目失明，正接受安寧療護。在華盛頓州，它協助83歲的渥瑞爾（Jan Worrell）結識新朋友。

這些婦女是美國首批試用機器人ElliQ的對象，發明ElliQ的Intuition Robotics公司與老年人福利的相關官員表示，這是唯一一款使用人工智慧的裝置，特別設計來減輕許多美國老年人的孤寂與疏離。

81歲的羅艾莎說，這個機器人很有趣，真的可以與它聊天；她為ElliQ取了個「軟糖」的綽號，它也會發表意見，例如說「如果我有手，我就會出門，但我不會撐傘」。

這個裝置外表像盞小檯燈，無眼、無嘴的頭部可以發光與旋轉。它能記住每個使用者的興趣愛好以及彼此的對話，有助於客製未來的聊天內容，話題可以是深奧的人生意義，也可以是輕鬆的星座運勢。

ElliQ還會說笑話、播放音樂與提供勵志名言。在配備的螢幕上，它能提供城市與博物館導覽；也能引導使用者做運動，詢問健康狀況，並提醒服藥和喝水。此外，ElliQ還能進行視訊通話，在緊急情況下聯繫使用者的親戚、朋友或醫生。

Intuition Robotics表示，這些對話公司都不會收聽到，資料全部保留在每個使用者的裝置上。

該公司執行長史庫勒（Dor Skuler）表示，機器人可以適應每位長者的個性、興趣，填補情感支持與陪伴上的缺口；這不僅是凸顯ElliQ用途廣泛，它關係到友誼、陪伴與同理心，「這在任何地方都是創舉」。

83歲的德澤恩（Deanna Dezern）在與機器人ElliQ對話。美聯社
83歲的德澤恩（Deanna Dezern）在與機器人ElliQ對話。美聯社

紐約州 退休 博物館

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