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這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

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他是家得寶億萬富翁 200元帳單還是要打電話爭

編譯周靜芝 / 即時報導
連鎖家居用品v和建材賣場家得寶（Home Depot）聯合創始人蘭恭（Ken Langone，圖）是位億萬富豪，他對賺錢與花錢有著獨到見解。美聯社
連鎖家居用品v和建材賣場家得寶（Home Depot）聯合創始人蘭恭（Ken Langone，圖）是位億萬富豪，他對賺錢與花錢有著獨到見解。美聯社

連鎖家居用品v和建材賣場家得寶（Home Depot）聯合創始人蘭恭（Ken Langone）是位億萬富豪，他對賺錢與花錢有著獨到見解。蘭恭的淨資產為76億元，自小成長在一個沒錢卻不缺愛的家庭，父母是水管工和學校餐廳廚師，靠薪資養家糊口，不時捉襟見肘。

儘管現在擁有巨額財富，蘭恭卻是出了名的節儉。他總是仔細檢視每一筆支出，2018年他在CNBC「Make It」電視節目中透露，他曾打電話質疑自己公寓的有線電視帳單有問題。

蘭恭表示，在他看來，200元帳單是個驚人的數字；他心想「天哪，我只是在臥室裡看一台電視」。他說，他並不是吝嗇，只是想確認自己沒有浪費金錢。

蘭恭的生活態度是成功與簡單的結合。他喜歡簡單的快樂，例如糖果和小餐館的咖啡。他說，他喜歡便宜的糖果，像是Jujyfruits、Good & Plenty、Nibs、Licorice Nibs等；他不喜歡星巴克，寧願去廉價的小餐館喝杯咖啡。

他最喜歡的消費是吃披薩與看電影，尤其喜歡與結褵60多年的妻子伊萊恩（Elaine）一起享受家中的舒適環境以及家庭電影院的影音設備。

不過，蘭恭並非只會省錢、過著簡單的生活，他對掙得的財富慷慨大方；除了加入了「捐贈誓言」（Giving Pledge），承諾捐出自己淨資產的一半，並為各項慈善事業，包括醫療中心和教育機構提供了大筆捐款。

蘭恭在財務上的謹慎保守，不僅表現在儲蓄上，也展現在他的投資策略上。他的遠見與創業精神在1978年共同創立家得寶時發揮得淋漓盡致。他的大膽嘗試改變了零售業的遊戲規則，充分展現他的洞見與抓住市場機遇的能力。

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