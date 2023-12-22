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芝加哥植物園聖誕光展耀眼奪目

編譯周靜芝 / 即時報導
芝加哥植物園（Chicago Botanic Garden）第五屆聖誕燈光展（Lightscape），正以五光十色、迤邐變幻的燈光與音樂讓來自世界各地的遊客與居民目不暇給。美聯社
芝加哥植物園（Chicago Botanic Garden）第五屆聖誕燈光展（Lightscape），正以五光十色、迤邐變幻的燈光與音樂讓來自世界各地的遊客與居民目不暇給。美聯社

美聯社報導，芝加哥植物園（Chicago Botanic Garden）第五屆聖誕燈光展（Lightscape），正以五光十色、迤邐變幻的燈光與音樂讓來自世界各地的遊客與居民目不暇給。

這場年度燈光秀讓數代同堂的家庭推著嬰兒車、牽著孩子、挽著長輩漫步在植物園所在地、芝加哥以北的格倫科（Glencoe）小鎮1.3英里長的小徑上。在佔地385英畝的園區裡，有超過22個由當地與國際藝術家所創作的燈光裝置，一路點亮這條環繞著園內「大盆地」（Great Basin）的步道。

芝加哥植物園（Chicago Botanic Garden）第五屆聖誕燈光展（L...
芝加哥植物園（Chicago Botanic Garden）第五屆聖誕燈光展（Lightscape），正以五光十色、迤邐變幻的燈光與音樂讓來自世界各地的遊客與居民目不暇給。美聯社

燈光展體驗亮點包括：穿過由Culture Creative設計的數千條「燈光彩帶隧道」（Electric Ribbon Tunnel）；英國藝術家Ithaca打造、由4800個獨立控制的LED光球組成的「光之海」（Sea of Light）；英國藝術家Jigantics創作的「百合花」（Lilies），其中有22朵高5英尺的發光百合，漂浮在「大盆地」的夜空中；以及能投射出一道彩虹、翩然飛舞的「雷射光湖」（Laser Lake）。

芝加哥植物園（Chicago Botanic Garden）第五屆聖誕燈光展（L...
芝加哥植物園（Chicago Botanic Garden）第五屆聖誕燈光展（Lightscape），正以五光十色、迤邐變幻的燈光與音樂讓來自世界各地的遊客與居民目不暇給。美聯社

其中最受民眾歡迎的拍照打卡點是「冬季教堂」（Winter Cathedral），由10萬盞小燈組成的拱形窗燈光隧道，綿延110英尺（33.5 米）長，為這場燈光秀之旅畫下完美句點。

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芝加哥植物園（Chicago Botanic Garden）第五屆聖誕燈光展（Lightscape），正以五光十色、迤邐變幻的燈光與音樂讓來自世界各地的遊客與居民目不暇給。美聯社

芝加哥植物園第五屆聖誕燈光展將於1月7日落幕，更多詳細資訊可參考活動官網https://www.chicagobotanic.org/lightscape

芝加哥植物園（Chicago Botanic Garden）第五屆聖誕燈光展（L...
芝加哥植物園（Chicago Botanic Garden）第五屆聖誕燈光展（Lightscape），正以五光十色、迤邐變幻的燈光與音樂讓來自世界各地的遊客與居民目不暇給。美聯社
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植物園 芝加哥

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