佛州城市未上榜 10大平價退休地冠軍在這州

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如果住房負擔能力是個人選擇退休 居住地的首要考量，CNBC報導指出，或許可以將俄亥俄州 列為未來考慮的地點。

根據「美國新聞與世界報導」11月份的研究指出，俄亥俄州揚斯敦（Youngstown）是全美最平價的退休地點。該研究針對住房負擔能力、退休收入課稅與獲得優質醫療服務等因素，對全美150個大城市地區進行分析。

與其他較昂貴的退休地點相比，揚斯敦的住房成本相對較低。根據「美國新聞與世界報導」的報告，當地房價中位數為13 萬7546元，每月房貸中位數為653元；而在退休生活費用最高的加州聖荷西（San Jose），房價中位數為152萬2,574元。

俄亥俄州對退休人士的課稅也相對友善。該州對社安金不徵稅，但401(k)或IRA等退休帳戶的收入則視為正常收入須納稅；此外，退休人士還可享有某些稅收抵免。

令人意外的是，佛羅里達州沒有任何城市躋身平價退休地點名單； 實際上，該州的那不勒斯（Naples）以中位房價80萬6,604元在最貴城市排名中名列第8。

雖然住房支出可能是退休人士面臨的最高支出之一，但在選擇退休後生活地點時，住房和物價可負擔性只是其中一個考量因素。

如果個人有退休儲蓄目標，便可確定這筆金額在不同的地方可以維持多久。根據理財網站Go Banking Rates的一項分析，如果在退休時存了100萬元，那麼可以在俄亥俄州生活約21年，而在加州只能生活約13年。

以下是「美國新聞與世界報導」評選出最平價的退休地點前10名：

• 俄亥俄州揚斯敦

• 北卡羅來納州 希科里（Hickory）

• 密蘇里州史普林菲爾德（Springfield）

• 德州布朗斯維爾（Brownsville）

• 西維吉尼亞州亨廷頓（Huntington）與肯塔基州愛許蘭（Ashland）

• 印第安納州韋恩堡（Fort Wayne）

• 北卡羅來納州溫斯頓-塞勒姆（Winston-Salem）

• 阿拉巴馬州莫比爾（Mobile）

• 俄亥俄州托利多（Toledo）

• 印第安納州南灣（South Bend）