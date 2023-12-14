知名歌手開「商店」 提供免費雜貨和節日禮物幫助窮困家庭

知名鄉村音樂歌手布萊德·派斯里（Brad Paisley，左）和他的演員妻子金柏莉（Kimberly Williams-Paisley，右）攜手其他慈善組織，在田納西州納許維爾（Nashville）開了一家免費的「商店」（The Store），目的是讓有需要的家庭能夠在像一般商店的地方取得他們的日常食物。美聯社

美聯社報導，知名鄉村音樂歌手布萊德·派斯里（Brad Paisley）和他的演員妻子金柏莉（Kimberly Williams-Paisley）攜手其他慈善組織，在田納西州 納許維爾（Nashville）開了一家免費的「商店」（The Store），目的是讓有需要的家庭能夠在像一般商店的地方取得他們的日常食物。

12月8日和9日在一場特別舉辦的兩天活動中，這家「商店」為尋找節日禮物的父母提供了同樣有尊嚴的「禮遇」。400個家庭可在這家免費玩具店「購物」，店內擺滿全新的玩具、電動遊戲、毛絨玩具、滑板車、衣服、化妝品和樂器。

曾獲葛萊美獎的佩斯里表示，能夠給孩子一些他們想要的東西，而不僅是個應景的節日禮物，這種情感上的滿足，讓那些認為自己不可能做到的人如釋重負。

住在納許維爾的布洛迪（Stephanie Brodie）在家照顧母親，母女倆經常光顧「商店」，她們都很高興能在這裡獲得日常所需的食物。

活動當天，布洛迪和她的孫女哈茲菲爾德（La'Delegant Hartsfield）為家人挑選了一大堆玩具、樂器、美容產品和衣服。這對正努力存錢換個新爐灶的布洛迪來說，這樁善舉有如及時雨。

在免費玩具店活動開始的前一天，派斯里夫婦先睹為快，對成堆的禮物、包裝檯、聖誕樹與節日裝飾讚嘆不已。來自貝爾蒙大學（Belmont University）的志工與「商店」的工作人員花數小時打開所有募集而來的玩具，分門別類地整理好，一邊聽著聖誕音樂、一邊進行裝飾。

當「商店」於2020年初開幕時，納許維爾剛於數星期前遭龍捲風襲擊，接下來全球爆發新冠疫情 。「商店」員工將工作重點調整成為老年人送餐服務，並在營運的第一年送出了一百萬份食物。