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美泰兒推新芭比娃娃向女酋長曼基勒致敬 反應不一

編譯徐薏茹／即時報導
玩具製造商美泰兒(Mattel)的「激勵人心女性系列」(Inspiring Women)將推出以曼基勒為原型的芭比娃娃。美聯社
玩具製造商美泰兒(Mattel)的「激勵人心女性系列」(Inspiring Women)將推出以曼基勒為原型的芭比娃娃。美聯社

切羅基族首位女酋長曼基勒(Wilma Mankiller)作為一名強大而謙遜的領袖，致力擴大早期教育與偏鄉的醫療照護，激勵了無數美國原住民兒童，為了向這名已故領袖致敬，玩具製造商美泰兒(Mattel)的「激勵人心女性系列」(Inspiring Women)將推出以曼基勒為原型的芭比娃娃。

曼基勒領導切羅基族直至1995年，長達10年，她推動改善社會條件，恢復原住民傳統的榮耀；她還曾與三位美國總統會面，並獲頒總統自由勳章(Presidential Medal of Freedom)殊榮。

切羅基族現任酋長霍斯金(Chuck Hoskin, Jr.)對美泰兒向曼基勒致敬的新作品表示讚賞，「當原住民女孩看到這個娃娃時，明白她們可以實現目標，曼基勒已向無數年輕女性展現無所畏懼、為原住民及人權發聲的精神，她是切羅基族、印第安部落、甚至是我女兒的鬥士。」

繼擁有非裔及切羅基族血統的飛行員貝西·科爾曼(Bessie Coleman)之後，曼基勒將是第二位擁有紀念芭比娃娃的美國原住民女性；「激勵人心女性系列」致敬的名人還包括瑪雅安傑洛(Maya Angelou)、艾達·威爾斯(Ida B. Wells)、珍古德(Jane Goodall)、C·J·沃克女士(Madam C.J. Walker)。

曼基勒紀念芭比娃娃穿著緞帶裙、黑鞋，手提編織藍，一推出便引起不同的反應。

許多人表示這一芭比娃娃是對一位傑出領袖的恰當致敬，儘管如此，一些切羅基族女性仍持批評態度，表示美泰兒忽略娃娃和包裝上有問題的細節。

前切羅基族最高法院法官、亞利桑納州大學(Arizona State University)法學院院長史黛西·里德斯(Stacy Leeds)向美聯社表示：「我和其他許多已經購買此產品的切羅基女性心情複雜，關注這個芭比娃娃是否體現她的精神、她的身體特徵，以及以切羅基女性為決策中心的重要性。」

玩具製造商美泰兒(Mattel)的「激勵人心女性系列」(Inspiring Wo...
玩具製造商美泰兒(Mattel)的「激勵人心女性系列」(Inspiring Women)將推出以曼基勒為原型的芭比娃娃。美聯社
切羅基族首位女酋長曼基勒(Wilma Mankiller)。美聯社
切羅基族首位女酋長曼基勒(Wilma Mankiller)。美聯社

芭比 原住民 亞利桑納州

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