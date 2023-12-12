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有人出錢1400萬收購 女兒說服開發商父親捐22畝地保護自然

編譯周靜芝 / 即時報導
俄勒岡州波特蘭一景。Image by Adam Neil from Pixabay
俄勒岡州波特蘭一景。Image by Adam Neil from Pixabay

俄勒岡州波特蘭（Portland）的一個家族捨棄出售價值1400萬元的產業，改將這塊22英畝土地捐給致力保護野生動物的波特蘭奧杜邦協會（Portland Audubon Society）。

據當地媒體Willamette Week報導，凱蒂·基霍（Katie Kehoe）2019年說服開發商父親馬蒂·基霍（Marty Kehoe），將打算建造32棟住宅的土地捐出作為保護野生動物棲息地，並命名為凱瑟琳·林恩·基霍保護區（Katherine Lynn Kehoe Sanctuary）。馬蒂表示，他與家人都很喜愛這塊土地，覺得它是一份很好的禮物，不僅是獻給波特蘭奧杜邦，也是獻給整個城市的一份永久禮物。

波特蘭奧杜邦必須付清這塊土地的20萬元抵押貸款才能獲得這份禮物，這也使該組織在當地擁有的森林面積增至172英畝。奧杜邦表示，這片未開發地區是波特蘭森林公園（Forest Park）外圍最大、最具生態價值與瀕危的土地之一。

據俄勒岡州公共廣播（Oregon Public Broadcasting）報導，波特蘭市還斥資35萬元取得使用他人土地權利的「地役權」，以限制未來開發的可能性，另外並耗費15萬元清除入侵外來植物及保護水質。

波特蘭市政委員費許（Nick Fish）表示，這對魚類和野生動物來說是個大好消息，這塊野生動物保護區將美麗的森林公園與海岸山脈的其他自然區域串連了起來。

Willamette Week編輯梅許（Aaron Mesh）指出，這些經費也有助於恢復河岸地貌，當地的鮑爾奇溪（Balch Creek）擁有波特蘭最健康的割喉鱒（cutthroat trout），而河岸遭侵蝕是野生動物面臨的最大威脅之一。

波特蘭奧杜邦指出，基霍家族的土地位於波特蘭西北部最大一片未開發區，這裡是波恩斯溪（Bones Creek）與鮑爾奇溪的源頭，遍佈濕地、陡坡以及落葉樹、針葉林，是該組織野生動物保護區的一部分。一百多年來，他們一直在為保護這樣的土地而奮鬥；這也是波特蘭奧杜邦有史以來獲得最有價值的禮物之一。

鮑爾 俄勒岡州 貸款

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