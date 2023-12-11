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投資家：你應去除身邊的「毒人」 以免阻礙成功路

記者顏伶如／即時報導
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

「股神」巴菲特(Warren Buffett)數十年好友、波克夏投資集團(Berkshire Hathaway)副董事長孟格(Charlie Munger)11月28日以99歲高齡辭世，孟格生前經常以直話直說的坦率建議分享人生經驗，成為個人特色。

今年稍早，孟格曾說，能否獲得成功，取決於平日都跟哪些人在一起。他說，如果跟充滿負能量、彷彿「有毒」(toxic)的那些人在一起，邁向成功之路將受到阻撓。

對於身邊出現「有毒之人」(toxic people)，孟格說：「最重要的人生哲理就是，要把這些人排除在你的人生之外，而且趕快行動。」

今年5月，在奧馬哈(Omaha)的波克夏年度會議上，孟格說道：「花錢比收入少、精明投資，要做到其實很容易，同時要遠離有毒之人以及有毒活動，想辦法一輩子都保持學習動力，盡可能追求「延遲滿足」(delayed gratification)。

他說：「如果上述幾點你都做到了，你幾乎可以保證必定成功，倘若做不到，那就需要靠很多運氣了。」

孟格發言之前，巴菲特在年會上也做出類似評論。巴菲特說，一般人必須認清的現實是，別人可能企圖操弄自己，自己也要避免想要操控他人的行為。

巴菲特說：「我沒見過一個仁慈之人過世時是沒朋友的。」他接著說：「我知道很多有錢人過世的時候是沒朋友的。」

巴菲特2021年接受CNBC新聞頻道訪問時說，他與孟格的職場生涯初期，兩人就已經體會到應該跟自己認同的人在一起，「如果我們跟蠢人在一起，那就是我們自己的問題，我們可以選擇不要這麼做」。他說，與孟格認識數十年，一路走來兩人對於這點的看法都一樣。

孟格清楚說出充滿負面心態的「毒素」(toxicity)將阻礙一個人的成功，這種態度對職場環境同樣具有殺傷力。

麻省理工學院史隆管理學院研究報告指出，「有毒的工作文化」是導致員工決定辭職的最重要因素，超過待遇差和工作不穩等因素。

巴菲特 波克夏 投資

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