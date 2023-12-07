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年節大餐剩菜如何處理？ 保存秘訣和創意食譜

新大陸維持舊傳統 全美苗族過薩滿新年

編譯周靜芝 / 即時報導
楊米旺（Mee Vang Yang，音譯）每年秋天，她都會在自家客廳重新佈置高高的祭壇，擺上父親留下的環形薩滿鈴。美聯社
楊米旺（Mee Vang Yang，音譯）每年秋天，她都會在自家客廳重新佈置高高的祭壇，擺上父親留下的環形薩滿鈴。美聯社

20世紀70年代中期起許多苗族（Hmong）從寮國移民至美國，至今他們仍保存著傳統的薩滿（Shaman）信仰。楊米旺（Mee Vang Yang，音譯）便是其中一個例子，每年秋天，她都會在自家客廳重新佈置高高的祭壇，擺上父親留下的環形薩滿鈴。

40年前，在家鄉寮國被共產黨統治時，她帶著這些鈴鐺渡過了湄公河。如今，這些鈴鐺幫她與神靈世界溝通，協助難民同胞和他們在美國長大的孩子找回失去的信仰。育有六個孩子的米旺透過苗語翻譯表示，就像上教堂一樣，把自己交給了更強大的力量。

苗族曆法中最重要的慶典就是Noj Peb Caug。楊米旺說，Noj Peb Caug被翻譯成「新年」，但字面意思是「吃三十」（eat 30），因為這項傳統儀式與秋季作物收成後的豐收有關，族人會一起分享，並將其獻給神靈。

美國的苗族人主要在11月和12月慶祝新年，在此期間，薩滿（巫師）會歡送人們的守護靈（spirit guides），讓人重新獲得能量，以迎接下一年平安日子的到來。信奉萬物有靈的苗族男主人會舉行召魂儀式、祭拜祖靈，並祈求神靈保佑。

楊米旺的侄子Tzianeng Vang，青少年時來到明尼蘇達州，後來成為一名基督徒。他表示，傳統的苗族家庭不僅是一個家，也是一個宗教場所。身為社區領袖中的一份子，他努力傳播這些萬物有靈的傳統知識，以免子孫後代失傳。

肉類在苗族新年菜餚中特別重要，因為在農業社會中，肉類被認為是稀有的美味佳餚，也是能招財的吉祥物。新年期間，位於明尼蘇達州聖保羅（St. Paul）郊區苗族村的一處市場，空氣中散發著從東南亞加州來的香料與熱帶水果芬芳，熙來攘往的人群在各個攤位搜尋新年穿戴的刺繡服裝、頭飾與首飾。

在一個擺滿了黑色百褶裙和掛滿銀飾背心的攤位前，索米馬（Thormee Moua，音譯）眉開眼笑地看著兒子，她的兒子是名大一新生，拎著幾包新衣服，準備參加學校的新年慶典。索米馬說，身為苗族人，他們感到很自豪。

新年期間，位於明尼蘇達州聖保羅（St. Paul）郊區苗族村的一處市場，購物者在...
新年期間，位於明尼蘇達州聖保羅（St. Paul）郊區苗族村的一處市場，購物者在攤位搜尋新年穿戴的刺繡服裝、頭飾與首飾。美聯社

明尼蘇達州 東南亞 加州

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