電視名廚沒生小孩 因童年時母親不讓她做這事

電視美食節目主持人艾娜·加藤（Ina Garten）。美聯社

住在紐約的電視美食節目主持人艾娜·加藤（Ina Garten）日前接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，她正在探索自己的過去如何影響她日後的人生。

加藤正在寫一本回憶錄回顧她的童年，她喜歡回望過往，並意識到自己很多的決定與童年有關，而或許這就是激勵她人生的動力。

記者問她沒生小孩，是否是因為有小孩就不能做自己想做的事？加藤說，這件事要複雜得多，但她不認為這是她做此決定的原因。加滕20歲時嫁給現在的丈夫傑佛瑞（Jeffrey），兩人結婚近55年，她指出，自己的童年是她不想增加家庭成員的主要原因，童年絕非她想重現的生活。

這位食譜 作家2021年參加艾爾·洛克爾（Al Roker）的播客節目「決戰食神」（Cooking Up a Storm）時曾透露，儘管她的職業是烹飪，但在成長過程中卻不被允許待在廚房或做飯。

這位主持「赤腳女爵」（Barefoot Contessa）美食節目的名廚在提到已故母親佛羅倫絲（Florence）時表示，不知道何故，她的母親或許只是想讓女兒待在房間裡，廚房只屬於母親一人；母親總是說，女兒的工作是念書，媽媽的工作是做飯，所以「滾出我的廚房」。但是加藤說，這反而使她一直想進廚房。

此外，加藤提到，除了被禁止做飯，身為營養師的母親甚至會限制她的飲食。她的母親對食物非常執著，在家不能吃任何碳水化合物，不能吃任何奶油，只能吃人造奶油；而她母親認為最好的甜點就是蘋果。她開玩笑說，自己的職業就是對母親的「終極反叛」。

加藤靠閱讀「傳奇廚神」茱莉亞·柴爾德（Julia Child）的「掌握烹飪法國菜的藝術」（Mastering the Art of French Cooking）自學烹飪，並每晚練習。後來她決定烹飪不僅好玩，她要把它做為職業。

加藤表示，兒時沒有得到的東西，正是她成年後想從事業給予他人的。小時候她渴望與人溝通，覺得如果給別人準備吃的，他們就會出現，彼此共度一段美好時光。她說，她喜歡這種人與人之間的連結，所以從事烹飪樂此不疲。