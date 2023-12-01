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新冠清零三周年 曾繁智畫筆繪出疫情生活

編譯周靜芝 / 即時報導
85歲的畫家曾繁智日前在北京藝博會上，介紹他描繪新冠檢測場景（左上）的畫作。（美聯社）
85歲的畫家曾繁智日前在北京藝博會上，介紹他描繪新冠檢測場景（左上）的畫作。（美聯社）

在中國結束新冠「清零」政策一年後，85歲的畫家曾繁智日前在北京藝博會上，透過寫實的油畫作品鮮活地展示了民眾在嚴厲控制手段下的生活寫照。

在一幅畫中，一個孩子張大嘴巴坐著，身穿白袍的工作人員將一根長長的棉籤伸入她的喉嚨。在另一幅畫中，戴口罩的公安和醫療人員站在用鐵棍與寫著「封」字紙條封鎖的公寓前，居民隔著鐵窗沮喪而絕望地看著他們。

這是曾繁智為紀念中國全面實施嚴格的「清零」管制政策三周年而創作的部分肖像畫。這位住在深圳的退休建築師並不是這些措施的嚴厲批評者，在這些措施下，數百萬人接受了檢測、被關在公寓裡或被送往隔離中心。

曾繁智一生中多數時間都在為國家服務，他設計了北京天安門廣場的紀念碑、為煤炭部設計煤電廠，他是深圳官方藝術家協會成員，他的部分畫作被印在郵票上並獲獎。

曾繁智早年經歷戰爭與革命，後來又見證了中國數十年的繁榮與發展，他與一群年輕的抗議者有不同的觀點。對曾繁智來說，中國堅持「清零」政策是必要的，而中國人民嚴守這種管制則是英勇的。

曾繁智80歲才從建築界退休，終於可以追求他真正熱愛的繪畫藝術。他的風格受到社會主義現實主義影響，這是他在毛澤東時代的中國長大時所接觸到的藝術風格。隨著新冠病毒的肆虐，曾繁智對病毒如何改變周遭人們的日常生活極感興趣。

他先是描繪了護士用拭子為居民戳鼻子的場面，然後是孩子們上網課的情景。去年，隨著管控日趨嚴格，曾繁智的小區被封鎖，他整天坐在陽台上，畫被鎖在屋內的居民、站崗的警衛以及將雜貨扔過柵欄的蒙面送貨司機。

今年秋天的北京藝博會上，曾繁智的一幅畫被取下放在展場後面。他說，主辦單位認為這幅畫過於負面，它描繪的是被封控在家中的居民，「不能將它展出」。

但曾繁智認為他的畫是紀念而非批判。他說，他經歷了一個「重大的歷史事件」，他的藝術作品是對平凡百姓承受的所有犧牲與艱難的紀念。

北京 退休 天安門

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