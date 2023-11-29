拖欠一世紀未還 明尼蘇達圖書終歸圖書館

明尼蘇達州聖保羅公立圖書館日前收到1919年借出未還的古老書籍「著名作曲家」，如今終於「物歸原館」。（美聯社）

明尼蘇達州 聖保羅公立圖書館 日前收到一本拖欠逾一世紀未還的古老書籍「著名作曲家」(Famous Composers)，此書1919年自館內借出，如今終於「物歸原館」。

美國作家多爾(Nathan Haskell Dole)撰述的1902年版本「著名作曲家」介紹巴哈(Bach)、莫札特(Mozart)、貝多芬(Beethoven)，以及蕭邦(Chopin)等音樂家的生平故事。

此書1919年由亨內平郡(Hennepin County)一名女性借出，原借閱者離世後，他的子女近期整理遺物時，赫然發現這本逾期百年未還的公立圖書館藏書。

聖保羅公立圖書館官員證實，這本書是館方藏書；書背有兩個日期戳印，分別是1914年和1916年，這兩個日期表示這本書兩度進入收進館方書目。

1914年，該市圖書館位於市場大廳(Market Hall)，而中央圖書館(Central Library)尚未竣工；1915年，市場大廳毀於祝融，該書於1916年重新收入館藏，而中央圖書館於隔年開始營運。

聖保羅市長卡特(Melvin Carter)19日在昔稱推特 (Twitter)的「X平台」上發文，他開玩笑寫道，不會有逾期未還書的罰款。

聖保羅公立圖書館如同全美各地其他公立圖書館，2019年起不再收取逾期罰款。

聖保羅公立圖書館的數位部主任拉森(John Larson)表示，「著名作曲家」的書況脆弱，大概不會回歸流通書籍之列，但可能會由館方保留，「眾人有共識，這已經不只是一本書，而是工藝品，且有其歷史痕跡」。

拉森在圖書館任職25年，他說這是他見過最古老的還書，「有時候會收到20年或30年未還的書籍，但從未超過100年」。