拖欠一世紀未還 明尼蘇達圖書終歸圖書館
明尼蘇達州聖保羅公立圖書館日前收到一本拖欠逾一世紀未還的古老書籍「著名作曲家」(Famous Composers)，此書1919年自館內借出，如今終於「物歸原館」。
美國作家多爾(Nathan Haskell Dole)撰述的1902年版本「著名作曲家」介紹巴哈(Bach)、莫札特(Mozart)、貝多芬(Beethoven)，以及蕭邦(Chopin)等音樂家的生平故事。
此書1919年由亨內平郡(Hennepin County)一名女性借出，原借閱者離世後，他的子女近期整理遺物時，赫然發現這本逾期百年未還的公立圖書館藏書。
聖保羅公立圖書館官員證實，這本書是館方藏書；書背有兩個日期戳印，分別是1914年和1916年，這兩個日期表示這本書兩度進入收進館方書目。
1914年，該市圖書館位於市場大廳(Market Hall)，而中央圖書館(Central Library)尚未竣工；1915年，市場大廳毀於祝融，該書於1916年重新收入館藏，而中央圖書館於隔年開始營運。
聖保羅市長卡特(Melvin Carter)19日在昔稱推特(Twitter)的「X平台」上發文，他開玩笑寫道，不會有逾期未還書的罰款。
聖保羅公立圖書館如同全美各地其他公立圖書館，2019年起不再收取逾期罰款。
聖保羅公立圖書館的數位部主任拉森(John Larson)表示，「著名作曲家」的書況脆弱，大概不會回歸流通書籍之列，但可能會由館方保留，「眾人有共識，這已經不只是一本書，而是工藝品，且有其歷史痕跡」。
拉森在圖書館任職25年，他說這是他見過最古老的還書，「有時候會收到20年或30年未還的書籍，但從未超過100年」。
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