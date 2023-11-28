服務70年 90歲郵局員工不打算退休

郵政總局(USPS)有一位高齡90歲員工布朗(Leroy Brown)因為身體硬朗，至今仍在洛杉磯國際服務中心(International Service Center)工作，從年輕時服役兩年以來，累計為聯邦政府工作達70年之久，堪稱高齡者的表率。路透

根據今日美國(USA TODAY)報導，郵政總局(USPS)有一位高齡90歲員工布朗(Leroy Brown)因為身體硬朗，至今仍在洛杉磯 國際服務中心(International Service Center)工作，從年輕時服役兩年以來，累計為聯邦政府工作達70年之久，堪稱高齡者的表率。

布朗接受今日美國訪問時表示：「我很幸運，在韓戰後和越戰前就已經入伍，我是被徵召入伍，但我有幸大部分時間都在空軍基地服役。」

來自路易斯安州的布朗在結束兩年兵役後，來到洛杉磯、進入一間貿易學校就讀，但當時就業 機會不多，就在此時正逢USPS招募員工，於是提出申請並獲得錄用，結果自1955年12月31日起，布朗再也沒有離開過USPS。

布朗從文職工作做起，多年來負責分類、特殊郵件(special delivery)等各類工作，並深受同事喜愛，還暱稱布朗為「老爸」(Pops) 、「老爹」(Dad)或「爺爺」(Grandpa)。

布朗的女同事羅珊達·加布雷(Roshonda Gabouret)向記者表示，布朗的工作其實並不輕鬆，但是布朗「就像超人一般動作敏捷，也會像綠巨人一樣舉起物品」，因為工作讓布朗變得生龍活虎：「他擁有那種天生的能量，可以讓每個人的一天都充滿陽光。」 並補充道：「我很高興在我的人生旅程中，遇到這位了不起的人。」

布朗膝下有兩位女兒(一位定居喬治亞州、另一位定居德州 )以及一位住在附近的兒子，儘管不喜歡洛杉磯高速公路擁擠的交通狀況，但布朗仍堅持自行開車，並將源源不絕的活力歸功於自我照顧、健康飲食、保持活力以及一份全職的工作。

當記者問到布朗想要給大家的建議時，他簡單回答：「照顧好你的身體，小心你做的事，不要妄想成為自己的醫生，聽從你的醫生意見，好好生活並且善待所有人。」

而且這位90歲長者至今仍沒有退休打算，因為身體健康，行動自如，喜歡社交和大家相處，儘管對未來沒有特定計畫，但布朗強調：「我不想變成沙發馬鈴薯(couch potato)，不想只是呆坐在一個地方。」