蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

喬布斯臨終前，對於未能陪伴兒女感到遺憾。 (Getty Images)

蘋果聯合創辦人史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）是當代最具影響力與遠見的企業領袖之一，在科技及創新領域留下不可磨滅的印記。他創立的蘋果王國，重新定義了消費電子產品的里程碑，個人也成為成功與創造力的象徵。

然而，在與罕見胰臟癌奮鬥的最後日子裡，喬布斯呈現更多自我反省的一面，表達人生的一些遺憾，特別是對家人的遺憾。

在2011年去世前的幾個星期，喬布斯忍受身體的劇痛與孱弱，試圖與孩子分享他對自己人生的更深刻理解。此一心願促使他與作家艾薩克森（Walter Isaacson）合作撰寫了一本「最真實」的傳記。喬布斯希望讓孩子瞭解他的一生、解釋他在他們生活中為何缺席，同時幫助他們理解他所做的選擇。

喬布斯對艾薩克森說，他想讓他的孩子們瞭解他，他為什麼不常在他們身邊，並理解他所做的一切。

財經網站Benzinga報導，獲得普立茲獎提名的艾薩克森敘述他最後一次拜訪喬布斯的經歷。艾薩克森說，他發現喬布斯身體狀況極差，因為無法爬樓梯，只能待在樓下的臥室裡；儘管身體健康每況愈下，但喬布斯的思維依舊敏銳，機智也一如既往。

在確診後的九個月時間裡，喬布斯一直拒絕開刀，這讓強烈要求他動手術的妻子、好友感到困惑與擔憂。艾薩克森在回顧這些時刻時說，喬布斯後來承認自己此一決定的嚴重性。

喬布斯提到他當初堅決不肯動手術時說，他不想讓身體被打開，他不想要以這種方式受到「侵犯」。儘管他最終同意動手術，並嘗試了最先進的實驗性療法，但事實證明，拖延接受正統醫學 治療是影響他健康的關鍵因素。

喬布斯在臨終時的坦誠表白，凸顯了許多人，尤其是父母所面臨的普遍困境：如何在事業成功與家庭責任間取得平衡，是個猶如走鋼索般的挑戰。喬布斯的反思與無數發現自己在追求事業里程碑與陪伴子女之間掙扎的人不謀而合；在快節奏的現代社會，這種平衡工作與生活的拉鋸戰比以往任何時候都更激烈。

喬布斯在生命最後幾周所分享的遺憾，向所有父母傳達了一個強有力的訊息，即平衡生活中各種需求的重要性，這一課題遠超過科技與商業成功的領域。