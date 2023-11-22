明年大都會博物館慈善晚宴主題：時尚「睡美人」

大都會博物館大型時裝展的策展人博爾頓整理展示的服裝。（美聯社）

每年5月舉辦的大都會博物館 慈善晚宴（Met Gala）是全球名流、時尚 藝術圈矚目的焦點，而明年的慈善晚宴主題日前已經揭曉：「睡美人：重新喚醒時尚」（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion）

不過，這次晚宴主題指的不是手指被紡錐刺傷而沉睡的公主，而是她醒來後可能穿上的美麗優雅禮服。大都會博物館的春季展覽將於明年5月6日在名流雲集的慈善晚會上揭幕，展覽的主角將是大都會博物館服裝學院（The Costume Institute）大量收藏的珍貴服裝，其中有些因過於脆弱而無法懸掛，以免解體，它們將像睡美人一樣躺在玻璃展示櫃中。

大都會博物館大型時裝展的策展人博爾頓（Andrew Bolton）表示，他一直在尋找一種方法，為3萬3000件藏品注入生命，其中許多從未公開展示過。他從中選擇了約250件，時間橫跨長達四個世紀。

博爾頓日前在帶領媒體參觀博物館時表示，時裝是一種有生命的藝術形式，他希望透過各種感官體驗，不僅是視覺、還有嗅覺與聽覺，將時裝這種藝術形式呈現給走進博物館的觀眾。

展覽將交織著陸地、海洋、天空等主題，Vogue雜誌全球編輯總監、有「時尚惡魔」之稱的安娜·溫圖（Anna Wintour）開玩笑說，展覽將充滿自然景象，以博爾頓的視角，從蛇延伸到玫瑰。溫圖每年都會主持這一時尚盛會，並陪同博爾頓出席預展。

在最古老的展品中，有一件17世紀伊莉莎白女王時代的緊身胸衣，上面繡著以自然為主題的元素，如豆莢中的豌豆以及啣著昆蟲的鳥。這件緊身胸衣被安置在人體模型上，旁邊的桌子上擺放著19世紀英國設計師沃斯（Charles Frederick Worth）設計的一件絕美絲緞禮服；與其他即將展出的約50件展品一樣，這件禮服因太過精緻，只能以平放的方式展示。