廚房掛舊畫老婦想扔 竟是價值2500萬名畫羅浮宮收藏

曾差點被丟棄的13世紀名畫「受嘲弄的基督」被法國政府宣布為國寶，將在巴黎羅浮宮博物館展出。（Getty Images）

羅浮宮近日收購了一幅13世紀的藝術傑作，誰也沒想到在此之前近十年間，它被視為一文不值而差點被丟棄。這幅義大利 佛羅倫斯繪畫大師契馬布埃（Cimabue）的作品後來被法國政府宣布為國寶，並將在舉世聞名的巴黎羅浮宮博物館 找到它的新家。

根據英國「泰晤士報」報導，這幅「受嘲弄的基督」（Christ Mocked）是在2019年一次例行房屋清理中被發現的；最初被認為沒有價值，但最終在拍賣 會上以2500萬美元的天價創下全球中世紀畫作拍賣新紀錄。

畫作的主人是住在法國北部貢比涅（Compiegne）的一位90多歲老婦人，她並不知道廚房掛著的陳舊小畫作是一件藝術珍品，還以為這是來自俄羅斯、毫無價值的聖像，打算扔進垃圾桶。

買家是智利億萬富翁兼經濟學家阿瓦羅·塞耶（Álvaro Saieh Bendeck）和他的建築師妻子安娜·古斯曼（Ana Guzmán Ahnfelt），他們買下這幅畫是打算私人收藏；沒想到卻遇到阻礙，法國政府拒絕為這幅畫頒發出口許可證。

法國政府確認這幅畫作的文化意義，並宣布其為國寶，隨後給予羅浮宮30個月的時間來籌募購買這幅畫所需的資金。最近，博物館與畫作所有者達成協議，確保這幅藝術珍品將由羅浮宮收藏。

羅浮宮館長德卡爾斯（Laurence des Cars）表示，契馬布埃的「受嘲弄的基督」是藝術史上的一個重要里程碑，標誌著從聖像到繪畫的精彩轉變。這幅畫不久將與羅浮宮收藏的另一幅契馬布埃作品Maestà共同展出，後者的修復工作目前仍在繼續。這兩幅契馬布埃的畫作將成為2025年春季展覽的亮點。

最早發現這幅畫珍貴價值的是貢比涅的拍賣商沃爾芙（Philomène Wolf），她對畫作進行評估後認為，這幅畫並非等閒之作，也激起她對畫作歷史的好奇。

經過現代科技檢測證實，文藝復興時期繪畫藝術發展關鍵人物契馬布埃就是這幅畫的作者；學者認為這幅創作時間可以追溯至1280年，是契馬布埃為數較少的小幅畫作中的珍品。