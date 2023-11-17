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不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

編譯潘勛／即時報導
近幾年美國「不掃落葉」運動漸受歡迎。 （美聯社）
近幾年美國「不掃落葉」運動漸受歡迎。 （美聯社）

近幾年美國「不掃落葉」(Leave the Leaves)運動漸受歡迎，認為既可減少塑膠袋裝落葉而減少垃圾堆，自然分解的樹葉又能成為富氮的有機肥料，幫忙傳花授粉等有益昆蟲過冬；但有些樹葉掉在人行道會造成潛在危害，或者傷害草坪，容易致病，專家表示，曉得哪些落葉任其留著，又落在哪裡，是最好做法。

美聯社報導，深思熟慮之後會發現，不掃落葉是把庭院垃圾化為免費肥料的最好做法之一，而且對植栽、環境及錢包都有好處。但是，要考慮你面臨的是哪些種類的落葉、落葉掉在哪裡，這兩點也很重要。

不要讓全張落葉掉在人行道，它們會導致滑倒，也不要留在草坪，可能會衍生病蟲害。

雖說草坪上的青草可以處理掉薄薄一層落葉，但落葉太厚會危及草坪青草的健康。會降雪的地區，濕氣會卡在草坪及落葉之間，引發霉、黴菌、真菌感染。在不降雪地區，整張整張的落葉可能讓草坪窒息，阻擋濕氣及陽光抵達土壤。

大家可能會用剪覆蓋式除草機（mulching mower）來處理落葉，任由碎片落在草葉之間，在那裡分解成豐富的土壤調節物，但可能把蟄伏的昆蟲或他們的蛹也剪爛。人類需要這些毛毛蟲及最後的蛻變成的蛾及蝴蝶來傳授花粉，新孵化的鳥類生命前幾周也需要毛毛蟲。

專家建議，把落葉由草坪耙走，弄到花壇或花園做成堆肥床，深度不超過2吋最好；為加速葉子分解，有時可以添加一吋左右的自製或者來源可靠的堆肥，不必翻耕，堆在園子的一角就行。

那些落葉通常在春季之前就分解得很可觀，到夏天之前幾乎已完全分解。但若是葉片糾結成毯狀，就在春天恢復生長前把它們除掉。

也可以用落葉來做腐葉土。把它們堆在院內一隅，灑些氮肥，定期在樹葉堆上灑水以防完全乾枯；或許要花一到兩年，但樹葉最後會分解成肥沃的腐葉土，可以用來保護植物根、施用在植物的坑洞及盆子裡。

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