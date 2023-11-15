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華爾街日報：間諜氣球事件後拜習首度會面意義重大

以鏡頭紀錄洛城威尼斯海灘房屋市場變化 女作家為居住弱勢發聲

編譯周靜芝 / 即時報導
作家兼社區工作者布蘭夫曼促成一場名為「可負擔得起的房子都哪去了？」的展覽。她後面巨大的地圖上，逐個街區地描繪出過去二十年來威尼斯海灘房屋市場上消失的近1500個租金管制的房屋。（美聯社）
作家兼社區工作者布蘭夫曼促成一場名為「可負擔得起的房子都哪去了？」的展覽。她後面巨大的地圖上，逐個街區地描繪出過去二十年來威尼斯海灘房屋市場上消失的近1500個租金管制的房屋。（美聯社）

當周遭的朋友與鄰居越來越多人發現再也負擔不起洛杉磯威尼斯海灘（Venice Beach）的租屋價格時，作家兼社區工作者布蘭夫曼（Judy Branfman）開始拍攝附近地區數十間獨棟平房、木造小屋與公寓，這些房屋通常在翻新之後，便會以兩、三倍的價格重新出售。

美聯社報導，在新冠疫情期間，威尼斯海灘成為洛杉磯遊民問題最嚴重的地區，一頂頂帳篷在住宅區和沙灘上如雨後春筍般出現。根據最新調查，在這個全美第二大城市的400萬人口中，有4.6萬人無家可歸。

起初布蘭夫曼只是模糊地認為，她應該記錄下自己鍾愛的洛杉磯西區日益嚴重的驅逐與負擔不起住房等問題。今年稍早，布蘭夫曼開始舉辦社區會議，讓居民可以分享他們被驅逐、迫使他們搬離該地區的經歷，有些人甚至無家可歸。

布蘭夫曼從最初只是想拍攝幾張照片，到最後促成一場名為「可負擔得起的房子都哪去了？」（Where Has All The (affordable) Housing Gone?）、結合藝術與真實資料的展覽，雖然不太可能改變什麼，但依然展現滿滿的企圖心。該展覽選在威尼斯海灘有60餘年歷史的Beyond Baroque畫廊展出，甫於11月10日結束。

走進展廳，參觀者會看到布蘭夫曼所拍攝的照片貼在一張巨大、詳細的地圖上，逐個街區地描繪出過去二十年來威尼斯海灘房屋市場上消失的近1500個租金管制的房屋。布蘭夫曼表示，在多數情況下，這些建築被賣給了大公司，而這些企業正大舉收購當地房產並抬高租金。

畫廊樓上還陳列了藝術家伊文斯（Sumaya Evans）名之為「尊嚴娃娃」（dignity dolls）的繪畫作品與混合媒材雕塑。伊文斯曾在威尼斯海灘流浪多年，最近才找到住處，她說，當她流落街頭時，是藝術創作給了她自我價值感。

藝術家伊文斯展出名之為「尊嚴娃娃」的繪畫作品與混合媒材雕塑。（美聯社）
藝術家伊文斯展出名之為「尊嚴娃娃」的繪畫作品與混合媒材雕塑。（美聯社）

洛杉磯 租金 雕塑

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