我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

不滿被影射索賄 杭特拜登對購物網站前執行長告誹謗

安克拉治最古老建築 150年歷史聖尼可拉斯東正教堂展開重建

編譯尤寶琪／即時報導
教堂外面有數十座小型阿拉斯加原住民祖靈屋座落在墓地，還可以看到豎立在墓地的東正教十字架。（美聯社）
教堂外面有數十座小型阿拉斯加原住民祖靈屋座落在墓地，還可以看到豎立在墓地的東正教十字架。（美聯社）

阿拉斯加州安克拉治(Anchorage)郊區的俄羅斯東正教聖尼可拉斯教堂(St. Nicholas Church)，是安克拉治最古老的建築物，裡面充滿了基督教信仰的珍寶，包括羅曼諾夫沙皇贈送的宗教聖像、油畫面板和鑲滿珠寶的香爐；但在這個用手槌鑿而成的原木聖所外面，數十座小型阿拉斯加原住民祖靈屋座落在墓地，還可以看到豎立在墓地的東正教十字架。

這座有著白色窗框的狹窄教堂，是俄羅斯近150年來，試圖殖民阿拉斯加和當地原住民生活的遺跡；隨著時間的推移，這座教堂也成了當地原住民的重要寄托，由於位在阿拉斯加原住民村莊伊克盧特納(Eklutna)內，許多原住民都埋葬在此。

從11月開始，聖尼可拉斯教堂將展開一項為期三年的大規模維修重建計畫，希望藉此吸引更多人對這座小教堂的關注，靠此瞭解阿拉斯加獨特歷史中，一段複雜且經常被遺忘的過去。

夏琳．沙吉諾(Charlene Shaginaw)的祖父，是伊克盧特納最後一位傳統酋長，她說：「隨著教堂的修復，我們現在可以再次行走在祖先走過的地方，在他們祈禱的地方祈禱。」她回憶自己小時候，在教堂和祖靈屋中遊玩的時候：「隨著聖尼可拉斯教堂的重生，它將滋養我們的精神和靈魂。」

這項重建計畫由國家公園管理局(National Park Service)撥款35萬元資助；維護人士希望這能促進更進一步的修復工作，不僅要清查教堂的宗教聖像，也與部落合作清查祖靈屋。

根據一份聯邦文件，這座小教堂建於1870年，但表示實際年份可能更古老，因為其建築風格並不像19世紀末阿拉斯加其他俄羅斯東正教堂那麼正式。

阿拉斯加州安克拉治郊區的俄羅斯東正教聖尼可拉斯教堂，是安克拉治最古老的建築物。(...
阿拉斯加州安克拉治郊區的俄羅斯東正教聖尼可拉斯教堂，是安克拉治最古老的建築物。(美聯社)

原住民 俄羅斯 阿拉斯加州

上一則

退休積蓄只有25萬元夠嗎？若有這四種情況也許可以

下一則

飯前保持這一簡單習慣 有助加速減重

延伸閱讀

休士頓市長之爭 惠特麥與希拉李12月9日決選

休士頓市長之爭 惠特麥與希拉李12月9日決選
阿拉斯加雪蟹失蹤？海水升溫害牠餓死

阿拉斯加雪蟹失蹤？海水升溫害牠餓死
佛州夫婦「好會生」3女兒生日不同年 全都同一天

佛州夫婦「好會生」3女兒生日不同年 全都同一天
TMC新大樓開幕 州長市長到場

TMC新大樓開幕 州長市長到場

熱門新聞

許多小家電都讓家庭主婦後悔購買。（Getty Images）

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

2023-11-03 16:50
在亞馬遜網站暢銷的Crock-Pot加熱便當盒，讓你午餐時，可有一碗熱湯或美味的燉菜暖暖胃。（亞馬遜網站）

讓你吃熱騰騰飯食 加熱便當盒2萬人愛用

2023-11-07 10:08
烘衣機的功能非常明確：把剛洗好的衣服烘乾；但隨著科技的進步，現代烘衣機所提供的一系列功能遠超出了這一基本要求。美聯社

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

2023-11-08 13:13
在物價高漲的年代，如今飛機上最熱門的艙位不再是最前面的頭等艙或是商務艙。Photo by Its me Pravin on Unsplash

豪華經濟艙 成長途飛行搶手座位

2023-11-03 12:54
專家建議長者換房，應考慮單層住宅。(Getty Images)

退休換小房？新家有這五特點生活更方便

2023-11-06 09:30
藍莓經過冷凍，更容易攝入其中的抗氧化劑。(Getty Images)

新鮮不見得更好 冷凍藍莓更易取得這個養份

2023-11-02 10:08

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「愛上了絕不放棄」星座排行 天蠍執念驚人、這星座被甩鬥志旺

「愛上了絕不放棄」星座排行 天蠍執念驚人、這星座被甩鬥志旺
葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機
鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應

鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應
外國客滿頭問號 日本餐廳英文太直翻 在地人：有陷阱

外國客滿頭問號 日本餐廳英文太直翻 在地人：有陷阱