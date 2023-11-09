安克拉治最古老建築 150年歷史聖尼可拉斯東正教堂展開重建

教堂外面有數十座小型阿拉斯加原住民祖靈屋座落在墓地，還可以看到豎立在墓地的東正教十字架。（美聯社）

阿拉斯加州 安克拉治(Anchorage)郊區的俄羅斯 東正教聖尼可拉斯教堂(St. Nicholas Church)，是安克拉治最古老的建築物，裡面充滿了基督教信仰的珍寶，包括羅曼諾夫沙皇贈送的宗教聖像、油畫面板和鑲滿珠寶的香爐；但在這個用手槌鑿而成的原木聖所外面，數十座小型阿拉斯加原住民 祖靈屋座落在墓地，還可以看到豎立在墓地的東正教十字架。

這座有著白色窗框的狹窄教堂，是俄羅斯近150年來，試圖殖民阿拉斯加和當地原住民生活的遺跡；隨著時間的推移，這座教堂也成了當地原住民的重要寄托，由於位在阿拉斯加原住民村莊伊克盧特納(Eklutna)內，許多原住民都埋葬在此。

從11月開始，聖尼可拉斯教堂將展開一項為期三年的大規模維修重建計畫，希望藉此吸引更多人對這座小教堂的關注，靠此瞭解阿拉斯加獨特歷史中，一段複雜且經常被遺忘的過去。

夏琳．沙吉諾(Charlene Shaginaw)的祖父，是伊克盧特納最後一位傳統酋長，她說：「隨著教堂的修復，我們現在可以再次行走在祖先走過的地方，在他們祈禱的地方祈禱。」她回憶自己小時候，在教堂和祖靈屋中遊玩的時候：「隨著聖尼可拉斯教堂的重生，它將滋養我們的精神和靈魂。」

這項重建計畫由國家公園管理局(National Park Service)撥款35萬元資助；維護人士希望這能促進更進一步的修復工作，不僅要清查教堂的宗教聖像，也與部落合作清查祖靈屋。