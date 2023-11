從孫子兵法到女星艾咪舒默自傳 美國監獄禁書千奇百怪

作家艾爾莫.倫納德(左)和喜劇女星艾咪舒默(右)的作品,成為美國監獄禁書。(美聯社)

閱讀是美國監獄 受刑人所能享有的少數自由之一,即使如此,這種自由也不是全然沒有限制。美國筆會(PEN America)調查發現,全美從地方、州到聯邦各級矯正機構的禁書清單,洋洋灑灑超過五萬條書目,其中不乏經典小說、名人自傳,連自修技藝的工具書或自我提升的勵志書,也赫然在目;佛州 甚至將「孫子兵法」也放進查禁之列。

官方的查禁理由通常不外乎書籍內容涉及色情或構成安全威脅,但有時候過於牽強。美國筆會負責獄政和司法系統書寫的資深經理茉拉·瑪奎斯(Moira Marquis)指出,「我們發現,構成審查及查禁的共同概念,就是某項觀念或資訊對管理造成危脅。」

例如在密西根州,曾經改編為電影的經典間諜小說「豺狼的日子」(Day of the Jackal)和作家艾爾莫.倫納德(Elmore Leonard)的驚悚小說「自由古巴 」(Cuba Libre)都是禁書。密西根州懲教局的說法是「其中一書(豺狼的日子)敘述暗殺政治領袖的企圖及策劃過程;另一本書(自由古巴)則描寫參與各種犯罪組織的人物。」兩本小說都「威脅到獄政機構的秩序與安全。」

喜劇女星艾咪舒默(Amy Schumer)的自傳「後腰紋身的女孩」(The Girl with the Lower Back Tattoo)則是被佛羅里達州列為禁書,因為露骨的性愛內容對「對懲教體系的安全、秩序、更生目標或任何人的安全構成威脅。」

可是禁書清單中也包括了「監獄拉麵:鐵窗後的食譜及故事」(Prison Ramen: Recipes and Stories from Behind Bars)、「誰都會畫圖:創造驚人藝術作品的簡單步驟」(Anyone Can Draw: Create Sensational Artwork in Easy Steps),以及百萬暢銷自勵書籍「權力的48條法則」(48 Laws of Power)。該書作者格林(Robert Greene)指稱,這種不分青紅皂白的箝制思想方式,「就是濫用權力的至高無上形式。」

大部分獄政單位都表示,禁書清單是由外部專家組成的審查委員會擬定。但瑪奎斯指出,許多所謂的審查程序根本只是看了書名就望文生義,直接判處該出版品死刑。

美國筆會統計,佛州監獄的禁書書名超過2萬2000條,位居全國之冠。其次是德州,被禁書籍逾1萬本。筆會也承認,其實有許多單位根本連清單都沒有,只憑主事者一句話,某些書籍就會從獄中圖書室的書架上直接被消失。