我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保護墮胎權 是否為民主黨所向披靡的銀色子彈？

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了

從孫子兵法到女星艾咪舒默自傳 美國監獄禁書千奇百怪

編譯彭尚興／即時報導
作家艾爾莫．倫納德（左）和喜劇女星艾咪舒默（右）的作品，成為美國監獄禁書。(美聯社)
作家艾爾莫．倫納德（左）和喜劇女星艾咪舒默（右）的作品，成為美國監獄禁書。(美聯社)

閱讀是美國監獄受刑人所能享有的少數自由之一，即使如此，這種自由也不是全然沒有限制。美國筆會(PEN America)調查發現，全美從地方、州到聯邦各級矯正機構的禁書清單，洋洋灑灑超過五萬條書目，其中不乏經典小說、名人自傳，連自修技藝的工具書或自我提升的勵志書，也赫然在目；佛州甚至將「孫子兵法」也放進查禁之列。

官方的查禁理由通常不外乎書籍內容涉及色情或構成安全威脅，但有時候過於牽強。美國筆會負責獄政和司法系統書寫的資深經理茉拉·瑪奎斯(Moira Marquis)指出，「我們發現，構成審查及查禁的共同概念，就是某項觀念或資訊對管理造成危脅。」

例如在密西根州，曾經改編為電影的經典間諜小說「豺狼的日子」(Day of the Jackal)和作家艾爾莫．倫納德（Elmore Leonard）的驚悚小說「自由古巴」(Cuba Libre)都是禁書。密西根州懲教局的說法是「其中一書(豺狼的日子)敘述暗殺政治領袖的企圖及策劃過程；另一本書(自由古巴)則描寫參與各種犯罪組織的人物。」兩本小說都「威脅到獄政機構的秩序與安全。」

喜劇女星艾咪舒默(Amy Schumer)的自傳「後腰紋身的女孩」(The Girl with the Lower Back Tattoo)則是被佛羅里達州列為禁書，因為露骨的性愛內容對「對懲教體系的安全、秩序、更生目標或任何人的安全構成威脅。」

可是禁書清單中也包括了「監獄拉麵：鐵窗後的食譜及故事」(Prison Ramen: Recipes and Stories from Behind Bars)、「誰都會畫圖：創造驚人藝術作品的簡單步驟」(Anyone Can Draw: Create Sensational Artwork in Easy Steps)，以及百萬暢銷自勵書籍「權力的48條法則」(48 Laws of Power)。該書作者格林(Robert Greene)指稱，這種不分青紅皂白的箝制思想方式，「就是濫用權力的至高無上形式。」

大部分獄政單位都表示，禁書清單是由外部專家組成的審查委員會擬定。但瑪奎斯指出，許多所謂的審查程序根本只是看了書名就望文生義，直接判處該出版品死刑。

美國筆會統計，佛州監獄的禁書書名超過2萬2000條，位居全國之冠。其次是德州，被禁書籍逾1萬本。筆會也承認，其實有許多單位根本連清單都沒有，只憑主事者一句話，某些書籍就會從獄中圖書室的書架上直接被消失。

監獄 古巴 佛州

上一則

款值得期待的2024年式休旅車

下一則

烤南瓜子香脆可口 美味零嘴自己動手做

延伸閱讀

巴菲特抱短債、避長債和美股 股神在打什麼算盤？

巴菲特抱短債、避長債和美股 股神在打什麼算盤？
港媒：習近平料將出席15日美國商界晚宴 門票2000美元

港媒：習近平料將出席15日美國商界晚宴 門票2000美元
蔡岳勳驚傳婚變 傳與陸女星尚娜出雙入對

蔡岳勳驚傳婚變 傳與陸女星尚娜出雙入對
娛樂業左右美國經濟

娛樂業左右美國經濟

熱門新聞

許多小家電都讓家庭主婦後悔購買。（Getty Images）

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

2023-11-03 16:50
經常運動或健身的人，就需要投資一雙優質的跑步鞋。Getty Images

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

2023-10-31 09:32
哈佛研究人員發現，每周吃兩份紅肉，就可能提高罹患2型糖尿病的風險。Image by Stefan from Pixabay

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

2023-10-31 13:17
在物價高漲的年代，如今飛機上最熱門的艙位不再是最前面的頭等艙或是商務艙。Photo by Its me Pravin on Unsplash

豪華經濟艙 成長途飛行搶手座位

2023-11-03 12:54
好市多對保持雞肉新鮮的堅持，烤雞在貨架放上兩小時後就會被取下。Getty Images

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

2023-10-30 10:38
藍莓經過冷凍，更容易攝入其中的抗氧化劑。(Getty Images)

新鮮不見得更好 冷凍藍莓更易取得這個養份

2023-11-02 10:08

超人氣

更多 >
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
房客欠租趕不走還當起二房東 最慘房東被迫睡車裡

房客欠租趕不走還當起二房東 最慘房東被迫睡車裡
以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡