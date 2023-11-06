撤展人骨 美國自然史博館將盡力送回起源地

紐約市的美國自然史博館館長德卡圖爾(Sean Decatur)。美聯社

位在紐約市的美國自然史博物館 (American Museum of Natural History)10月宣布，一切公開展示的人類骨骸將撤除，那些遺骨將盡力送回起源地，無法送還者也將敬重地保存；自然史博館這批骨骸藏品過去經常引發民族及文化上爭議。

美聯社報導，自然史博館目前收藏有大約1萬2000具人骨遺骸，包括原住民及非裔 奴隸的，經常是研究員在19及20世紀搜集，由具體特色來證明人種有高有低的理論。

這批館藏人骨年代最近在1940年代，其他則在過去幾百年，來自世界許多文化。有的挖掘墳墓、攪擾墳場而取得收藏品，而且採集的手法，根本把某些文化及人類當成供人好奇觀看的物品。

自然史博館的人骨故事很多，訴說著過往人生，近則只在幾十年前，其他則有成千上百年，世上各地文化的都有。有些骨骸可能取自窮人或最弱勢人群，他們的屍體先在醫學 院解剖用過，再捐贈給博物館。

自然史博館館長德卡圖爾(Sean Decatur) 4月就任現職，是館方第一位非裔館長，他表示這批遺骸大多數取得時，都沒獲得死者或其後代明確的同意。

德卡圖爾表示，平心而論，這些人的初衷都沒想到，自己遺骨竟會淪為博物館收藏品；而且就大多數案例而言，收集者與被收集者之間，明顯權力有差異。