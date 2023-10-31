我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國政經環境嚴峻…走線客暴增 驚險「潤」美

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

希望孩子健康快樂？專家：儘可能延後給他們第一支手機

編譯俞仲慈／即時報導
長期盯著3C螢幕，容易造成心理失衡，尤其手機對孩童帶來的影響與成年人大不相同。Image by Mirko Sajkov from Pixabay
長期盯著3C螢幕，容易造成心理失衡，尤其手機對孩童帶來的影響與成年人大不相同。Image by Mirko Sajkov from Pixabay

許多父母都有一個疑問，在孩子幾歲時才是給第一支手機的最佳時機？在耶魯大學(Yale University)開設史上最受歡迎「快樂學」(The Science of Well-Being)的心理學教授勞禮·桑托斯(Laurie Santos)建議家長，如果真心希望子女未來擁有幸福成功的生活，正確答案是：「手機給得愈晚愈好。」

身兼播客節目「幸福實驗室」(Happiness Lab)主持人的桑托斯向CNBC Make It記者表示：「我認為我們可以延後提供3C產品給孩子，而且時間拖得愈久越好。」

根據非營利組織Common Sense Media 在2019年的一份報告，擁有手機的8至12歲兒童每天花在手機的時間不到5小時，但是青少年每天花在手機的時間逼近8小時，至於年輕人則多半利用手機瀏覽社群媒體或觀看影片。

Common Sense研究負責人羅伯(Michael Robb)表示，每天盯著手機螢幕看，卻鮮少有人利用手機功能完成編碼、剪輯等創意工作。

身為心理學家的桑托斯也強調，長期盯著3C螢幕，容易造成心理失衡，尤其手機對孩童帶來的影響與成年人大不相同。

Make It在今年5月間報導，社群媒體的氾濫導致許多孩子深陷網路霸凌、仇恨言論以及歧視的壓力。 即使適合兒童觀賞的YouTube影片也可能包含惡意、令人不安或涉及不當的議題。

桑托斯補充表示，孩子從社群媒體接收的訊息數量可能比成年人的父母來得多：「現在青少年透過手機平均收到200條訊息。」並強調：「由於兒童大腦仍在成長，加上學校上課需要集中注意力，偏偏手機不斷叮噹作響。」

兒福組織Wait Until 8th建議家長在子女就讀八年級以前，不要讓他們使用智慧型手機，有助於減少焦慮和憂鬱、延長睡眠時間、提升睡眠品質，並有更多時間從事戶外活動、鍛鍊身體。

桑托斯還強調父母以身作則的重要性：「如果家長經常玩手機，很難對子女解釋為何孩子不能有手機，孩子不會按照父母說的話去做，但會按照父母做的事去做。」

社群媒體 耶魯大學 智慧型手機

上一則

創辦公司市值73億 華女賺進第一個千萬前生活超節儉

下一則

研究：這種肉每周吃兩份 糖尿病風險可能增一倍

延伸閱讀

專家看校園霸凌：宜及早防止仇恨犯罪

專家看校園霸凌：宜及早防止仇恨犯罪
專家：以軍地面進攻緩慢 意在消耗敵軍、爭取人質談判

專家：以軍地面進攻緩慢 意在消耗敵軍、爭取人質談判
中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

中國向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場
在父母的中餐館認識世界 作家陳國材出版回憶錄

在父母的中餐館認識世界 作家陳國材出版回憶錄

熱門新聞

搭機旅行時不論飛行時間長短，有五種物品絕對不要放入托運行李中。Getty Images

這五樣東西 絕不要放進托運行李

2023-10-24 12:12
大型連鎖賣場好市多(Costco)。美聯社

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

2023-10-27 13:08
多數的搭機旅客都很關心隨身行李中，哪些物品不能通過機場運輸安全管理局的檢查。Getty Images

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

2023-10-27 10:14
好市多對保持雞肉新鮮的堅持，烤雞在貨架放上兩小時後就會被取下。Getty Images

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

2023-10-30 10:38
Trader Joe's的韓式飯捲，可能是今年夏天連鎖超市行銷最成功的商品。取自Trader Joe’s

Trader Joe's 火紅新食品終於補貨 顧客狂買塞滿購物車

2023-10-24 09:25
速食業龍頭麥當勞推出新一波促銷活動，年底前每星期五只要點任何餐飲，就送一份中包薯條。路透

年底前到麥當勞點餐 每周五可獲送中包薯條

2023-10-25 09:47

超人氣

更多 >
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒
加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀
章子怡離婚 網友喊話朱丹「看好枕邊人」

章子怡離婚 網友喊話朱丹「看好枕邊人」
血型+星座看出富豪潛力股？這組合「愛錢如命」發大財

血型+星座看出富豪潛力股？這組合「愛錢如命」發大財
以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵