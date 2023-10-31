希望孩子健康快樂？專家：儘可能延後給他們第一支手機

長期盯著3C螢幕，容易造成心理失衡，尤其手機對孩童帶來的影響與成年人大不相同。Image by Mirko Sajkov from Pixabay

許多父母都有一個疑問，在孩子幾歲時才是給第一支手機的最佳時機？在耶魯大學 (Yale University)開設史上最受歡迎「快樂學」(The Science of Well-Being)的心理學教授勞禮·桑托斯(Laurie Santos)建議家長，如果真心希望子女未來擁有幸福成功的生活，正確答案是：「手機給得愈晚愈好。」

身兼播客節目「幸福實驗室」(Happiness Lab)主持人的桑托斯向CNBC Make It記者表示：「我認為我們可以延後提供3C產品給孩子，而且時間拖得愈久越好。」

根據非營利組織Common Sense Media 在2019年的一份報告，擁有手機的8至12歲兒童每天花在手機的時間不到5小時，但是青少年每天花在手機的時間逼近8小時，至於年輕人則多半利用手機瀏覽社群媒體 或觀看影片。

Common Sense研究負責人羅伯(Michael Robb)表示，每天盯著手機螢幕看，卻鮮少有人利用手機功能完成編碼、剪輯等創意工作。

身為心理學家的桑托斯也強調，長期盯著3C螢幕，容易造成心理失衡，尤其手機對孩童帶來的影響與成年人大不相同。

Make It在今年5月間報導，社群媒體的氾濫導致許多孩子深陷網路霸凌、仇恨言論以及歧視的壓力。 即使適合兒童觀賞的YouTube影片也可能包含惡意、令人不安或涉及不當的議題。

桑托斯補充表示，孩子從社群媒體接收的訊息數量可能比成年人的父母來得多：「現在青少年透過手機平均收到200條訊息。」並強調：「由於兒童大腦仍在成長，加上學校上課需要集中注意力，偏偏手機不斷叮噹作響。」

兒福組織Wait Until 8th建議家長在子女就讀八年級以前，不要讓他們使用智慧型手機 ，有助於減少焦慮和憂鬱、延長睡眠時間、提升睡眠品質，並有更多時間從事戶外活動、鍛鍊身體。

桑托斯還強調父母以身作則的重要性：「如果家長經常玩手機，很難對子女解釋為何孩子不能有手機，孩子不會按照父母說的話去做，但會按照父母做的事去做。」