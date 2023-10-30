在父母的中餐館認識世界 作家陳國材出版回憶錄

華裔權益人士兼紀錄片導演陳國材(Curtis Chin)本月中旬出版第一本著作，將他在底特律的成長過程，撰寫成回憶錄，獲得熱烈回響。美聯社

華裔 權益人士兼紀錄片導演陳國材(Curtis Chin)本月中旬出版第一本著作，將他在底特律的成長過程，撰寫成回憶錄，獲得熱烈回響。

陳國材在書中特別指出他父母有別於傳統家長，經常鼓勵六名子女在家族經營的中餐館 主動和顧客聊天，讓陳國材自小有機會接觸餐廳外的世界。

陳國材在洛杉磯家中接受電話採訪時表示：「我父母教我不要害怕陌生人、不要害怕提問，甚至不要害怕求助。」並直言：「我不得不說，餐館和我父母可能就是我一生中最好的老師。」

從共同創辦亞裔 美國作家工作室(Asian American Writers' Workshop)，到製作紀錄片「陳果仁是誰？」(Vincent Who)以記錄1982年陳果仁(Vincent Chin)謀殺案，30多年來，陳國材致力爭取亞裔權益。

其回憶錄「我在中餐館學到一切」(Everything I Learned, I Learned in a Chinese Restaurant，暫譯)上市後，獲得華盛頓郵報(Washington Post)和時代雜誌(Time magazine)推薦，列為今年秋季「必讀書」之一。

陳國材成長於70、80年代的底特律，擁有華裔和同性戀雙重身分，長期深入關注種族主義、同性戀權益等社會議題，如今透過回憶錄的方式，和讀者分享其童年到大學的成長經驗。

不同於其他回憶錄慣用的時序，陳國材以「開胃菜和湯」、「米飯和麵條」和「主菜」當主題來講述自己的故事，呈現當時底特律和整個國家面臨犯罪、毒品以及愛滋病等諸多挑戰。

不過陳國材表示這本回憶錄絕非充滿苦澀：「我希望大家看到底特律的另一面，這就是是回憶錄的好處。」並強調：「我不會用我的童年交換任何東西，我真的很愛在底特律長大。」

陳國材表示，家族經營的鐘氏餐廳(Chung's restaurant)歡迎不同種族和階級的顧客上門，而且來者不拒：「無論是底特律市長，或是站在街角的皮條客和阻街女，都歡迎光顧。」並強調其父母親的待客之道，令人印象深刻：「他們會根據每個顧客所需來招待他們，這就是父母真正教給我的價值觀。」