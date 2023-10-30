我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯發布人質影像顯示 以色列婦女激動批內唐亞胡

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

在父母的中餐館認識世界 作家陳國材出版回憶錄

編譯俞仲慈／即時報導
華裔權益人士兼紀錄片導演陳國材(Curtis Chin)本月中旬出版第一本著作，將他在底特律的成長過程，撰寫成回憶錄，獲得熱烈回響。美聯社
華裔權益人士兼紀錄片導演陳國材(Curtis Chin)本月中旬出版第一本著作，將他在底特律的成長過程，撰寫成回憶錄，獲得熱烈回響。美聯社

華裔權益人士兼紀錄片導演陳國材(Curtis Chin)本月中旬出版第一本著作，將他在底特律的成長過程，撰寫成回憶錄，獲得熱烈回響。

陳國材在書中特別指出他父母有別於傳統家長，經常鼓勵六名子女在家族經營的中餐館主動和顧客聊天，讓陳國材自小有機會接觸餐廳外的世界。

陳國材在洛杉磯家中接受電話採訪時表示：「我父母教我不要害怕陌生人、不要害怕提問，甚至不要害怕求助。」並直言：「我不得不說，餐館和我父母可能就是我一生中最好的老師。」

從共同創辦亞裔美國作家工作室(Asian American Writers'  Workshop)，到製作紀錄片「陳果仁是誰？」(Vincent Who)以記錄1982年陳果仁(Vincent Chin)謀殺案，30多年來，陳國材致力爭取亞裔權益。

其回憶錄「我在中餐館學到一切」(Everything I Learned, I Learned in a Chinese Restaurant，暫譯)上市後，獲得華盛頓郵報(Washington Post)和時代雜誌(Time magazine)推薦，列為今年秋季「必讀書」之一。

陳國材成長於70、80年代的底特律，擁有華裔和同性戀雙重身分，長期深入關注種族主義、同性戀權益等社會議題，如今透過回憶錄的方式，和讀者分享其童年到大學的成長經驗。

不同於其他回憶錄慣用的時序，陳國材以「開胃菜和湯」、「米飯和麵條」和「主菜」當主題來講述自己的故事，呈現當時底特律和整個國家面臨犯罪、毒品以及愛滋病等諸多挑戰。

不過陳國材表示這本回憶錄絕非充滿苦澀：「我希望大家看到底特律的另一面，這就是是回憶錄的好處。」並強調：「我不會用我的童年交換任何東西，我真的很愛在底特律長大。」

陳國材表示，家族經營的鐘氏餐廳(Chung's restaurant)歡迎不同種族和階級的顧客上門，而且來者不拒：「無論是底特律市長，或是站在街角的皮條客和阻街女，都歡迎光顧。」並強調其父母親的待客之道，令人印象深刻：「他們會根據每個顧客所需來招待他們，這就是父母真正教給我的價值觀。」 

鐘氏餐廳在創業一甲子並售出「1000萬個春捲」後，已於2000年結束營業。

陳國材回憶錄封面「我在中餐館學到一切」(Everything I Learned...
陳國材回憶錄封面「我在中餐館學到一切」(Everything I Learned, I Learned in a Chinese Restaurant，暫譯)。美聯社

亞裔 華裔 中餐館

上一則

不是紐約或加州 住在這十州壓力最大

延伸閱讀

為存錢買房 成年兒女搬回父母家

為存錢買房 成年兒女搬回父母家
布碌崙中餐館被搶 華裔老闆遭非裔男攻擊

布碌崙中餐館被搶 華裔老闆遭非裔男攻擊
紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆
「小甜甜」布蘭妮回憶錄 搶攻暢銷書榜

「小甜甜」布蘭妮回憶錄 搶攻暢銷書榜

熱門新聞

搭機旅行時不論飛行時間長短，有五種物品絕對不要放入托運行李中。Getty Images

這五樣東西 絕不要放進托運行李

2023-10-24 12:12
大型連鎖賣場好市多(Costco)。美聯社

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

2023-10-27 13:08
多數的搭機旅客都很關心隨身行李中，哪些物品不能通過機場運輸安全管理局的檢查。Getty Images

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

2023-10-27 10:14
英國凱特王妃與好萊塢女星都靠Bio-Oil護膚油擺脫妊娠紋。Getty Images

王妃女星都愛用 這款護膚油9.5萬人喊讚

2023-10-23 09:15
Trader Joe's的韓式飯捲，可能是今年夏天連鎖超市行銷最成功的商品。取自Trader Joe’s

Trader Joe's 火紅新食品終於補貨 顧客狂買塞滿購物車

2023-10-24 09:25
速食業龍頭麥當勞推出新一波促銷活動，年底前每星期五只要點任何餐飲，就送一份中包薯條。路透

年底前到麥當勞點餐 每周五可獲送中包薯條

2023-10-25 09:47

超人氣

更多 >
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭

星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨
最新新冠疫苗接種率極低 專家指「糟糕透頂」

最新新冠疫苗接種率極低 專家指「糟糕透頂」