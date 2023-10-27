如何衡量一生成敗？股神巴菲特的標準與錢財毫無關係

傳奇投資家巴菲特的投資眼光令人印象深刻，但他的智慧卻跨越了金融領域，儼然是一座人生智慧寶庫。美聯社

93歲的傳奇投資 家華倫 ·巴菲特 （Warren Buffett）不僅投資眼光令人印象深刻，還是一座人生智慧寶庫。

雖然他最知名的是挑選股票 和評價企業的超凡能力，但他的智慧卻跨越了金融領域。因投資選擇而被稱為「奧馬哈的甲骨文」（Oracle of Omaha）的巴菲特，其真知灼見深入生活與人際關係本質，尤其是在「愛」這個細膩微妙的主題上。在與學生的一次生動交流中，巴菲特提供了他迄今為止最寶貴的財富：他對「愛」作為衡量人生成功最終標準的看法。

財經網站Benzinga報導，在與喬治亞理工學院學生的一次對話中，巴菲特被要求反思自己最大的成功和失敗。出人意料的是，他的回答完全未觸及他在金融方面的成就。巴菲特說，當大家到了他這個年紀，衡量人生成功與否的真正標準是，有多少你希望愛你的人真正愛你。

關於這點，他說，他認識的一些人累積了巨額財富，但在「愛」的方面基本上卻是「破產 」的。巴菲特說，他們有很多的錢，但事實卻是，在這世界上沒有人愛他們，這是對每個人有過什麼樣人生的終極檢驗。

巴菲特不僅指出了問題所在，還提出了解決方案。他說，「愛」的問題在於你買不到它，獲得愛的唯一方法是讓自己值得被愛；你付出的愛越多，得到的就越多。

這句話詮釋了巴菲特「愛」的哲學，強調愛的互惠性。對他來說，「愛」是一種投資，但主要的流通貨幣不是金錢，而是善良、理解和慷慨等人格特質。

這套愛的哲學落實在巴菲特生活的各個層面，包括他的婚姻。他與已故第一任妻子蘇珊·湯普森·巴菲特（Susan Thompson Buffett）的關係建立在互敬互愛的基礎上，甚至在分居後仍維持著友誼。2006年，他與曼恩克斯（Astrid Menks）的第二段婚姻也是建立在類似的真摯情感與共同價值觀的基礎上。

這位億萬富翁對慈善事業的投入，特別是他透過「捐贈誓言」（Giving Pledge）對公益組織的重大承諾，也可視為他愛的哲學的延伸。巴菲特承諾捐出自己絕大部分的財富，實踐了他所宣揚的理念「付出的愛越多，得到的就越多」。

巴菲特另有一件為人所知的事，就是給他的孩子們「足夠的錢，讓他們覺得可以做任何事，但又不會多到他們可以什麼事都不做」；這是一種愛的方式，給予力量而非扼殺機會。