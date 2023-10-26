逃難到美仰賴食物救濟 她網上教做菜闖出一片天

從烏克蘭離鄉背井到美國的娜塔莎·克拉夫丘克(Natasha Kravchuk，圖)，早期窮到需接受食物接濟，但目前在網路上已成為受歡迎的烹飪廚師，粉絲追蹤人數超過千萬。美來年設

從烏克蘭 離鄉背井到美國的娜塔莎·克拉夫丘克(Natasha Kravchuk)，早期窮到需接受食物接濟，但目前在網路上已成為受歡迎的烹飪廚師，粉絲追蹤人數超過千萬。

美聯社報導，娜塔莎最早分享利用黃瓜、番茄和酪梨製作簡單的沙拉，這道菜在2015年透過一位電視主播在臉書分享後意外爆紅。目前「娜塔莎的廚房」(Natasha’s Kitchen)在社交媒體吸引了約1300萬名粉絲朝聖追蹤。她的理念就是風味十足的菜品不需要花長時間烹調，使用常見食材即可，不必傷荷包購買昂貴食材來料理。娜塔莎說，「這就是你可以在我的節目找到的特色。」

今年秋天，娜塔莎將她的心血集結成書，名為「娜塔莎的廚房：百餘道家庭喜愛、你會一做再做的簡易食譜 」（Natasha’s Kitchen: 100+ Easy Family-Favorite Recipes You’ll Make Again and Again），當中教導讀者如何製作包括香煎鮭魚、火雞肉丸子湯與酥脆培根墨西哥 辣椒卷等美味菜餚。她說，「這些菜可以輕鬆入手，看過食材清單後你就會明白，其實這些東西大部分隨手可得，而且製作方法簡單，食譜都很實用。」

食譜書中也不乏美國經典菜色，例如焗烤起司通心麵和藍莓鬆餅，也有向墨西哥、義大利、法國和亞洲菜致敬的食譜。除此之外，更有傳承自娜塔莎母親的手藝，例如經典的濃菜湯和餃子。

在烏克蘭出生的娜塔莎跟家人在1980年代為了逃離宗教迫害離開家鄉，最終落腳愛阿華州梅里迪恩(Meridian)。曾經有一段時間，他們必須依賴食物救濟過活，而這件事讓她永生難忘。她回憶說，「我告訴我丈夫，上帝竟然讓一位難民出版食譜，真是幽默。」