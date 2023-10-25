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達文西如何畫出「蒙娜麗莎」？科學家解密

編譯周靜芝 / 綜合報導
科學家們利用X光讓達文西的畫作「蒙娜麗莎」又多透露了一個秘密。美聯社
科學家們利用X光讓達文西的畫作「蒙娜麗莎」又多透露了一個秘密。美聯社

義大利「文藝復興三傑」之一李奧納多·達文西（Leonardo Da Vinci）的畫作「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）又多透露了一個秘密。

科學家們利用X光窺探了這幅藝術史上最知名畫作中一個微小樣本的化學結構，對達文西在描繪這幅具有開創性意義、帶著細緻又神秘微笑的女子肖像時所使用的技巧有了新的認識。

日前發表在「美國化學學會期刊」（Journal of the American Chemical Society）上的這項研究指出，這位以好奇、博學和創造力著稱的大師在16世紀初開始創作「蒙娜麗莎」時，可能正具有某種特別的實驗精神。

由法國、英國的科學家與藝術史學家所組成的研究小組發現，達文西在繪製這幅畫時，塗在楊木畫板底層的塗料配方似乎與「蒙娜麗莎」不同，具有罕見的化學特質。

「蒙娜麗莎」在巴黎羅浮宮以防彈玻璃外框及圍欄層層保護。美聯社
「蒙娜麗莎」在巴黎羅浮宮以防彈玻璃外框及圍欄層層保護。美聯社

主持這項研究的法國最高研究機構化學家岡薩雷茲（Victor Gonzalez）表示，達文西是個喜歡實驗的人，他的每幅畫作在技術上不盡相同。

具體來說，研究人員在達文西的第一層塗料中發現了一種罕見的化合物Plumbonacrite。岡薩雷茲說，這一發現首次證實了藝術史學家之前的假設：達文西在開始創作這幅肖像畫時，很可能使用了氧化鉛粉末來增加顏料濃度和加速乾燥。

研究人員認為，達文西多是將橘色的氧化鉛粉末融解在亞麻籽油或核桃油中，透過加熱使混合物變成更濃稠、更快乾的糊狀顏料。岡薩雷茲說，這樣將產生一種帶著漂亮金黃色的油性顏料，它流動的狀態更像是蜂蜜。

岡薩雷茲表示，Plumbonacrite確實是達文西繪畫顏料配方的一個「印記」，這是科學家第一次真正能夠從化學的角度來證實這一點。

每年吸引全球數百萬遊客爭睹的「蒙娜麗莎」，目前在巴黎羅浮宮以防彈玻璃外框及圍欄層層保護。

繼達文西之後，荷蘭黃金時代繪畫大師林布蘭（Rembrandt）在17世紀作畫時也可能使用了類似的配方；岡薩雷茲與其他研究人員先前也曾在他的作品中發現了Rembrandt。

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