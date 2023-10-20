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這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

編譯周靜芝 / 綜合報導
長壽沒有固定的方程式，一位住在馬里蘭州101歲的保羅·史奈德，他的長壽秘訣是結交新朋友。（示意圖，取自Shutterstock）
長壽沒有固定的方程式，一位住在馬里蘭州101歲的保羅·史奈德，他的長壽秘訣是結交新朋友。（示意圖，取自Shutterstock）

長壽沒有固定的方程式，住在馬里蘭州肯辛頓（Kensington）的保羅·史奈德（Paul Snyder）已101歲，他的長壽秘訣可能很多人都沒聽過。

史奈德喜歡戴著一頂有「1921年製造」字樣的帽子在社區趴趴走，他認為，成功老化的秘訣在於結交新朋友。無論是在雜貨店、醫生辦公室、教堂、美甲沙龍，史奈德都能與人交上朋友，在他居住的帕克伍德（Parkwood）社區，許多人都叫他「保羅爺爺」。

從1951年起就沒搬過家的史奈德說，活到100多歲，身邊大多數的朋友都已經不在了，但仍然可以不斷結識新的朋友。

自從妻子凱於2005年去世後，史奈德雖獨居至今，但朋友圈每周都在擴大，例如他與拉姆西（Valerie Ramsey）的友誼就始於幾年前的牙醫診所。

當史奈德在馬克·聖喬治牙科看診時，拉姆西是該診所經理，他們一見如故，並發現同住一條街上。現在，兩人每周都通上幾次電話，如果時間合適還會相約見面。

57歲的拉姆西說，史奈德很討人喜歡，個性頗有吸引力，總是那麼樂觀。史奈德的兒子教會他如何使用iPad，讓他可與遠方的朋友、家人保持聯繫，包括他的孫女和兩個曾孫。他還透過網路收聽銀泉基督教會的線上禮拜，他加入該教會已72 年，在那裡有很多朋友。

史奈德說，雖然教堂是交友的重要管道，但他認為每個地方都充滿機會；史奈德許多新朋友都是從他百歲生日之後開始的，他的生日還登上了「肯辛頓鄰居」（Kensington Neighbors）雜誌的封面故事。

史奈德對年老帶來的挑戰和不確定抱持務實心態，他說自己會努力過好每一天；不過大多數時候，他只是很高興能活著，他說，每個人都對他很好。

馬里蘭州

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