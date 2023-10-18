墨西哥街頭樂隊進入校園 西語裔學生的音樂尋根

圖為德州奧斯汀北愛汀堡高中的墨西哥樂隊表演。(Getty Images)

Mariachi(墨西哥 走唱樂團)不僅只是墨西哥餐廳裡的餘興表演節目，其背後有著很深的文化根源。全美許多地區的中小學，如今都把Mariachi列入音樂課程或課外活動，鼓勵學生，無論族裔，多多接觸西語裔傳統文化。

街頭表演的mariachi通常是由三到四名樂手組成，基本樂器包括小提琴、小喇叭和吉他；但大型mariachi規模可達數十人以上，並且加入例如guitarrón、vihuela等獨特傳統樂器。

據美國廣播公司「早安美國」(Good Morning America)節目報導，位於東洛杉磯的KIPP Sol Academy，是一所提供五至八年級課程的公立中學，絕大部分學生來自西語裔家庭。該校的mariachi大受學生歡迎，必須用抽籤決定加入樂團。

「透過文化連結彼此，讓孩子卸下了心裏的圍牆；讓他們更緊密結合在一起，更積極參與學校事務，」該校Mariachi指導老師阿蕾·莫拉雷斯(Arlette Morales)指出，「這種連結讓學生和自己的文化與傳承結合，讓它們瞭解自己的根源和身分，鼓勵他們擁抱自己的傳統，進而成長茁壯。」

最重要的是，音樂幫助孩子們跨越世代的鴻溝。莫雷拉斯團裡的主唱，七年級女生潔妮賽斯·千里達(Genesis Trinidad)不會說西班牙文，一直無法和她不諳英語的祖父溝通。但她的祖父也是個樂手，祖孫倆現在透過傳統墨西哥音樂找到了連結。

在俄勒岡中部春田市的春田高中(Springfield High School)，已經成立七年的mariachi甚至取代了傳統鼓號樂隊，在主場美式足球 比賽擔任開場和中場表演。指導老師布里吉斯(Jon Bridges)說，「開學才不到兩周，就有學生來找我：『你是mariachi的指導老師嗎？我要如何加入樂團？』」

值得一提的是，根據2010年人口普查 ，春田市的6萬人口中，86%是白人，拉丁和西語裔只占12%。布里吉斯指出，Mariachi在該校早已經跨越族群，幫助學生們培養出社區意識和共同目標。

目前該團80名成員，已經獲邀參加2024年華府的全國國殤日大遊行。

亞利桑納州土桑市(Tucson)的戴維斯小學(Davis Elementary)是一所英西雙語小學，該校從1985年一個僅有數人的小型吉他課後活動社團，發展到目前已經有65名團員的mariachi，是目前國內規模最大、年齡最小的常態性演出墨西哥樂隊。而且近40年來，該社團指導老師一直是由瓦倫瑞拉(Valenzuela)家族成員義務擔任。