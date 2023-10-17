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匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

編譯周靜芝 / 綜合報導
知名慈善家查克·費尼（左）日前在他舊金山租來的公寓裡過世，享年92 歲。取自Cornell University
知名慈善家查克·費尼（左）日前在他舊金山租來的公寓裡過世，享年92 歲。取自Cornell University

知名慈善家查克·費尼（Chuck Feeney）是免稅店Duty-Free Shoppers（DFS）的共同創辦人，他一手成立的大西洋慈善基金會（Atlantic Philanthropies）日前宣布費尼在他舊金山租來的公寓裡過世，享年92歲。

費尼素以超級慷慨而為人稱道，還被暱稱為「慈善界的詹姆斯·龐德」（James Bond of philanthropy）。費尼於1931年4月23日出生於新澤西州，成長於普通的愛爾蘭移民家庭，家中拮据到經常為每月32元的房貸而發愁。費尼在就讀康乃爾大學期間，結識了他未來的事業夥伴羅伯特·米勒（Robert Miller）。1960年，他們共同創立了DFS -- 一家向旅客銷售奢侈品的免稅連鎖零售店。

1984年，費尼秘密轉移了數十億美元的巨額財產，成立了大西洋慈善基金會。該基金會致力改善全世界人民的生活，尤其關注醫療保健、教育、人權和科學研究等領域。

費尼一向認為「活著的時候捐出財產，要比死後才捐更有趣」，因此他匿名捐出畢生財富，避免事跡遭曝光。大西洋慈善基金會在全球支持了眾多組織，在改善越南和南非的醫療衛生狀況、推動愛爾蘭的教育和研究發展，以及促進美國及其他國家的人權與社會正義上均發揮重要的作用。

2011年，費尼加入了「捐贈承諾」（Giving Pledge），這是由比爾·蓋茲與華倫·巴菲特聯合發起的一項行動，敦促世界上最富有的個人與家族做出承諾，捐贈過半的財富來改善社會最緊迫的問題。在30年間，費尼透過大西洋慈善基金會共捐出了75億元。

雖然貴為億萬富豪，但費尼生活儉樸，經常搭乘經濟艙、戴著15元的手表。費尼晚年居住在舊金山一間租來的公寓裡，名下沒有汽車、也沒有任何財產；「富比世」雜誌曾形容他的公寓寒傖得像間大學宿舍。

舊金山 教育 新澤西州 移民家庭 越南

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