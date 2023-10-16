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為20世紀奢華下定義 紡織品設計師李布斯作品展令人驚嘆

記者胡玉立／即時報導
由庫柏休伊特史密森尼設計博物館為已故美國織品設計師朵洛西．李布斯舉辦的專門展覽，重現李布斯令人瞠目結舌的才華，也讓更多人憶起她作品的廣度和影響力。美聯社
由庫柏休伊特史密森尼設計博物館為已故美國織品設計師朵洛西．李布斯舉辦的專門展覽，重現李布斯令人瞠目結舌的才華，也讓更多人憶起她作品的廣度和影響力。美聯社

從頭等艙座椅到電影布景、從酒店套房到泳衣、從金屬壁紙到汽車內飾，已故美國織品設計師朵洛西．李布斯（Dorothy Liebes）曾定義了20世紀的奢華外觀和感受。但這位家喻戶曉人物1972年去世後，似乎逐漸被人淡忘。一場由庫柏休伊特史密森尼設計博物館（Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum）為她舉辦的專門展覽，重現李布斯令人瞠目結舌的才華，也讓更多人憶起她作品的廣度和影響力。

這場李布斯逝世50多年來首度專門為她舉辦的展覽，自7月開幕，將一直持續到2024年2月4日。展覽名稱「暗、光、亮：朵洛西．李布斯的設計」，取自李布斯設計織品充滿活力的原則，與當今中性柔和色調的織品設勢趨勢相比，尤其凸顯了李布斯的獨特魅力。

籌畫這次展覽的博物館副館長兼紡織品代理主管布朗（Susan Brown） 說：「李布斯開創出織品設計師扮演工業合作夥伴的新角色。」

館方透過數十件紡織品、時尚單品、家具、文件和照片，展示李布斯影響力與才華。亮點之一是遠洋客輪美國號（S.S. United States）的頭等艙觀景休息室大膽明亮的藍色和綠色；美國航空旗艦747頭等艙座位明亮的紅色和藍色；1947年電影《東區，西區》（Eastside, Westside）中迷人的紡織佈景；以及1957年克萊斯勒Plymouth Fury汽車讓人眼花繚亂的內部陳設。

展覽同時展示了李布斯在有限預算內，結合手工編織和動力織造紡織品，創造出令人目眩神馳的公共空間；這些空間有著飽和的絢麗色彩，並且大量使用金屬色；例如廣場飯店（Plaza Hotel）的波斯客房（Persian Room），在紡織面板上嵌有小燈泡；華爾道夫酒店馬可波羅俱樂部（Marco Polo Club）和以前建在古根漢美術館現址的烏索尼亞展覽館（Usonian Exhibition House）等等。

展覽名稱「暗、光、亮：朵洛西．李布斯的設計」，取自李布斯設計織品充滿活力的原則，...
展覽名稱「暗、光、亮：朵洛西．李布斯的設計」，取自李布斯設計織品充滿活力的原則，與當今中性柔和色調的織品設勢趨勢相比，尤其凸顯了李布斯的獨特魅力。美聯社
館方透過數十件紡織品、時尚單品、家具、文件和照片，展示李布斯影響力與才華。美聯社
館方透過數十件紡織品、時尚單品、家具、文件和照片，展示李布斯影響力與才華。美聯社

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