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參加迪士尼萬聖節派對 抖音網紅助10歲癌童享名人待遇

編譯周靜芝 / 綜合報導
抖音網紅幫10歲的德魯·帕欽實現了在「迪士尼世界」旅遊享受名人般待遇的心願。（示意圖，Getty Images）
抖音網紅幫10歲的德魯·帕欽實現了在「迪士尼世界」旅遊享受名人般待遇的心願。（示意圖，Getty Images）

10歲的德魯·帕欽（Drew Patchin）9月到「迪士尼世界」旅遊時，興奮地參加了萬聖節派對；行前他的家人有個更大的心願：希望罹患罕見腦部室管膜瘤（ependymoma）的德魯與一直支持他的弟弟泰勒（Tyler），到迪士尼遊玩時能享受到名人般的尊榮待遇。

帕欽家人第一次在臉書（Facebook）該樂園活動群組中分享了他們的心願，多虧一名抖音（TikTok）網紅將貼文病毒式傳播後，終於讓他們的夢想成真。

自2019年起，德魯一直與癌症奮鬥，接受過多次手術以切除復發的腦部腫瘤。最近的一次是，今年2月發現癌細胞已擴散到腦幹，而該部位很難再動手術。

德魯與泰勒的母親、42歲的珍妮佛（Jennifer Patchin）表示，醫生告訴他們「多留下些美好回憶和去旅行」，同時全家人也沒放棄，正尋求更多治療腦瘤的臨床試驗。

家人希望給帕欽兄弟一次難忘的體驗，讓他們享受名人般待遇、覺得自己與眾不同；沒想到抖音帳號為「notkahnjunior」的33歲索塔柯（Kristen Sotakou）看到了該則貼文。擁有110萬粉絲的她，分享了這個家庭的心願，並呼籲迪士尼世界的演員一起參與，影片獲得140萬次瀏覽數。

這支影片發揮了重大而驚人的影響力，當天在抵達迪士尼世界不到10分鐘，德魯就被一名演員索取簽名。他的姑姑說，隨後每隔15分鐘，就有認出德魯和泰勒的民眾攔住他們一家；她說，兩個孩子受到如此關注都十分興奮，認為這次經歷實在太神奇了。

德魯的姑姑說，7個多小時裡，眾人都將帕欽兄弟視若巨星，不時說「哦，我的天哪！你們出名了」、「我終於見到你們了」、「我一直在等你，很高興能見到你」；然後和他們玩自拍，或送他們貼紙。

索塔柯事後又在抖音發布了另一支影片，秀出帕欽一家人旅遊的照片，獲得670萬次瀏覽數以及數千則回應。

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