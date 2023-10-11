賭城新地標 366呎高LED球體場館建築啟用

斑斕絢麗的拉斯維加斯新地標「球體」音樂廳9月底啟用。（Getty Images）

拉斯維加斯又增加了一座新地標，即使在令人目不暇給、各色霓虹燈光和LED射線爭奇鬥艷的賭城 天際線上，也可以輕易辦認出來。這棟巨大球形建築物，彷彿是自外太空 墜落地球表面的小行星，又像是內華達沙漠孕育出的珍珠。

但如同拉斯維加斯內華達大學(LVUN)建築系教授諾瓦克(Glenn NP Nowak)所說，其實任何文字，都不足以形容威尼斯人賭場酒店(Venetian Hotel and Casino)的最新表演場館「球體」(Sphere)。

高366呎、寬516呎的「球體」，耗資23億元，從設計到完工，費時七年。雖然不是賭城最高最大的建築物，其獨特巧妙之處在於它58萬平方呎的表面是由120萬片LED螢幕所構成，所以它不但可以呈現各種影像，還能幻化成各種球形物體，無論是一顆籃球，或是我們居住的地球。

在這顆球的內部，是個擁有將近1萬8000座位、16萬具高音質揚聲器的超大型音樂廳，圓形屋頂其實是個2億6000萬畫素的無敵巨大螢幕。若非親身經歷，難以想像在現場表演或參加搖滾音樂會的感受。而這份感受，在9月29日的夜晚，由愛爾蘭搖滾樂團U2拔得頭籌。

「球體」是由紐約麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)執行主席多蘭(Jim Dolan)投資 興建，據美聯社報導，建築外觀的原始構想，就是來自他本人。U2的幕後工程團隊，在完工前幾個月，也加入了舞台和燈光音效的設計。

U2主唱Bono首次參觀完工後的場地時，連說了兩次「這是貓王(Elvis Presley)的大教堂」，還說，「今晚進入這座大教堂的通關密語就是，打情罵俏。」

英國的披頭合唱團(The Beatles)首開在體育場館舉行搖滾演唱會之風。1965年8月15日，披頭合唱團在紐約謝亞體育場(Shea Stadium)的演唱會，吸引了5萬5000名現場觀眾，興奮激動的尖聲狂叫淹沒了臨時搭建的音響系統。

Bono形容那場演唱會，「沒人聽得見他們在唱什麼，他們都聽不見自己在唱什麼。」

「我想這座球體之所以誕生，就是因為多蘭終於想出如何解決披頭問題的方法了。」Bono抬頭仰望屋頂說：「你們現在可以聽到我們了嗎？」

U2目前每周在「球體」舉行三場UV Achtung Baby演唱會，直到12月中旬。