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藝術家用三萬片毛氈 重現紐約道地猶太貝果店

編譯周靜芝 / 綜合報導
英國藝術家露西·史派蘿用大約3萬塊毛氈重現了紐約下東城知名的傳統猶太貝果店外觀與氛圍。美聯社
英國藝術家露西·史派蘿用大約3萬塊毛氈重現了紐約下東城知名的傳統猶太貝果店外觀與氛圍。美聯社

雖然和真實的食物沾不上邊，但用羊毛氈製作的貝果與塗醬或許能勾起許多人對藝術的興趣。英國藝術家露西·史派蘿（Lucy Sparrow）的最新裝置藝術作品「費爾茲貝果店」（Feltz Bagels），用大約3萬塊毛氈重現了紐約下東城知名的傳統猶太貝果店外觀與氛圍。

史派蘿說，她想描繪19世紀末東歐移民帶來的這種早餐食物是如何蛻變成紐約的招牌，並使貝果成為麵包中的「瑞士刀」，用途廣泛。史派蘿認為，奶油乳酪、奶油、冷的肉片、煙燻鮭魚，全都與貝果十分搭配。

位於下東城的「費爾茲貝果店」從10月3日起營業，將持續至10月底。美聯社
位於下東城的「費爾茲貝果店」從10月3日起營業，將持續至10月底。美聯社

史派蘿在紐約東村找到一間廢棄的店面開了快閃店，從10月3日起營業，將持續至10月底，她希望讓人們緬懷舊日時光，感受真正的紐約貝果店氛圍。

史派蘿會站在櫃台前，接受顧客預訂夢想中的貝果，或僅是一般的貝果。史派蘿客製化的貝果售價為250元，其他商品價格則從10元起不等。

史派蘿說，這就像是在真實生活中點的貝果，不同的是她為客戶縫製它們。她說，店內有六種不同的貝果、44種不同餡料；在藝術世界裡，可以用羊毛氈製做的食品創造出無限可能。

史派蘿客製化的貝果售價為250元，其他商品價格則從10元起不等。美聯社
史派蘿客製化的貝果售價為250元，其他商品價格則從10元起不等。美聯社

這不是史派蘿第一次將紐約的經典裝置改造成毛氈，此前她曾設計了一家20世紀80年代的雜貨店「8 Till Late」，以及熟食店「Lucy's on 6th」。與她的其他作品一樣，「費爾茲貝果店」也為消費者提供了沈浸式體驗。

史派蘿說，這絕對是在強迫人們與藝術品進行互動，而這通常不是在美術館裡會發生的事。史派蘿希望民眾在她盡可能不干預的情況下「設計」出自己的貝果，透過毛氈製食品這一媒介，呈現出具個人特色的藝術作品。

史派蘿希望民眾「設計」出自己的貝果，透過毛氈製食品這一媒介，呈現出具個人特色的藝...
史派蘿希望民眾「設計」出自己的貝果，透過毛氈製食品這一媒介，呈現出具個人特色的藝術作品。美聯社

猶太 美術館 餡料 移民

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