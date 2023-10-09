亞裔新郎婚禮唸誓詞流淚 證婚人搞笑給棉花棒止淚視頻爆紅

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德州 一對亞裔 新人在證婚過程中，新郎喜極而泣，一旁主持人遞給他棉花棒，頓時會意不過來的新郎，回應讓一旁的觀禮民眾哈哈大笑。影片上傳後獲得廣大迴響，也成為這對新人難忘的回憶。

婚禮攝影師卡納菲爾(Daniel Karnafel)日前將這支影片上傳至IG，短短四週時間吸引近500萬次點讚及超過一萬3千筆留言。

影片中，新郎趙道格(Doug Jow，以下均為譯音)開始向新娘蘇蘿拉(Laura Su)唸誓詞，因為激動開始哽咽，於是他說，「噢，糟糕，我哭了。」一旁的證婚人麥德莫特(Ellen McDermott)見狀，從口袋拿出一根棉花棒遞給他，新郎脫口問道，「一根棉花棒能做什麼？」

看到這一幕，新娘與台下觀眾都情不自禁地笑出聲。結果越來越多的棉花棒傳給新郎，他問，「有人有面紙嗎？」最後他只好拿出西裝的口袋方巾擦乾眼淚。

這對新人向《早安美國》表示，當時手邊有許多棉花棒，卻沒有面紙。趙道格回憶當時說，「當我唸誓詞時，情緒開始激動。先從流鼻涕開始，然後流淚，接著整個情緒一股腦湧上心頭。」32歲的新郎說，「很有趣的是，新娘那邊的人婚禮前看了一支TikTok 影片，發現棉花棒很適合用來吸掉眼淚，這樣妝就不會弄亂了，所以當場才沒有人帶面紙。」

趙道格和蘇蘿拉2017年開始約會，四個月前於德州達拉斯結婚，自從影片爆紅後，他們表示很高興能再次重溫這個人生特別的一天。新郎還指出，這樣的結局就像婚禮後的「續攤」一樣，「很多留言都非常友善和感人，也有一些有趣的留言。看到大家都很喜歡，心裡感到開心。」