不是基因或生活習慣 長壽的最準確預測指標是這個

預測一個人晚年健康與快樂的最準確指標，是「人際關係的品質」。(Getty Images)

長壽的秘訣不是基因，也不是財富、名聲或聰明才智，生活習慣與環境因素很有關係沒錯，但預測一個人晚年健康與快樂的最準確指標，是「人際關係的品質」。

哈佛成人發展研究1938年開始，那年有268名哈佛大二學生參加這項研究，早期的研究對象包括後來當上總統的甘迺迪，和華盛頓郵報 總編輯布萊德禮（Ben Bradlee）。

這項研究是世上最長期的研究之一，研究人員發現，最能準確預測一個人是否長壽又健康的指標是親密關係，因為和親近的人相處甚歡，有助延緩心理與肉體的衰老。

這個研究結論，對家庭和樂、親朋環繞的退休 人士而言，無疑是讓人放心的好消息。如果你是孤家寡人，夫妻薄緣，與家人相處不甚融洽呢？

奧斯丁 社工席徹爾（Mark Sichel）說，有親密關係的人，日子比較好過，「如果和家人無法維持親密關係，可和親密的好友建立第二個家庭。」

和家人已經疏遠的退休人員，可試著和他們重建和諧關係，因為重拾美好舊日的過程就饒富樂趣，和家人和解，有助你活得更長命、更快樂。

對許多退休者而言，問題不在修補往日大家互相珍惜的關係，真正的挑戰是要評估自己是否擁有可讓你長命百歲的高品質人際關係。

英國西方大學心理學高級講師布雷克（Lucy Blake）說，高品質人際關係有兩大特色：雙方要具備「免於衝突」的修為，同時彼此深愛對方。

布雷克著有「家庭真相」一書。她說，高品質人際關係是指衝突很少，至少要低於一般平均的人際關係，而且「發生衝突的時候，能夠妥善解決；還有，對對方有溫情。」

極度孤寂會促成早死，所以，開始和周圍的人建立良好的關係，絕不嫌遲。即使你不再享受和家人或朋友的親密關係，也可以社交生活積極些，為建立高品質人際關係打基礎。