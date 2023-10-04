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首位登上時尚雜誌封面的非裔名模 死後卻默默無聞

編譯黃祖綺／即時報導
丹耶爾露娜（Donyale Luna）是首位登上Vogue雜誌和哈潑時尚（Harper's Bazaar）雜誌封面的非裔模特兒。美聯社
丹耶爾露娜（Donyale Luna）是首位登上Vogue雜誌和哈潑時尚（Harper's Bazaar）雜誌封面的非裔模特兒。美聯社

丹耶爾露娜（Donyale Luna）是首位登上Vogue雜誌和哈潑時尚（Harper's Bazaar）雜誌封面的非裔模特兒，也為藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）和薩爾瓦多達利（Salvador Dali）的靈感來源，她同時也是一位電影明星。這樣特殊的生平故事，可以說是好萊塢電影最完美的素材，但這位多次突破時尚圈種族限制的非裔名模，多年來卻一直不為人知。

最近在Max平台上映的紀錄片《丹耶爾露娜：超級名模》（Donyale Luna: Supermodel）就揭發了關於這位名模的許多遭遇，包括她在時尚界曾面臨到的種族歧視，以及一些曾試圖阻止她事業發展的知名人士，講述這位模特兒在1960年代充滿種族不平等的人生，她當時身處的時尚界，完全是以白人觀點主宰審美標準。

在Max平台上映的紀錄片《丹耶爾露娜：超級名模》（Donyale Luna: S...
在Max平台上映的紀錄片《丹耶爾露娜：超級名模》（Donyale Luna: Supermodel）。美聯社

1965年，知名攝影師理艾維頓（Richard Avedon）在哈潑時尚雜誌擔任客座編輯時，將露娜橫貫兩頁的照片擺進雜誌，引發一場風暴，使得哈潑時尚失去了不少訂戶和廣告客戶。

然而，這一事件並未影響艾維頓推動露娜的事業。1966年艾維頓打算讓露娜為Vogue雜誌拍攝，在下雪的日本展示皮草。不過Vogue前主編黛安娜弗里蘭（Diana Vreeland）卻告訴艾維頓，露娜並不是“大家會想要模仿的對象”。雖然艾維頓回應“她很與眾不同，但弗里蘭卻說“金剛也與眾不同”。

美國時尚界不斷限制對露娜的發展，但她在海外卻獲得了更高的知名度。她搬到倫敦後，在知名攝影師大衛貝利（David Bailey）的操刀下，成為首位登上Vogue封面非裔模特兒。

儘管時尚界將露娜描述為女神、仙女和超級名模，但紀錄片中也揭露了露娜在生命的最後日子裡，面臨極度孤獨和抑鬱。露娜於1979年因藥物使用引發併發症，導致心臟衰竭而去世。

丹耶爾露娜（Donyale Luna）是首位登上Vogue雜誌和哈潑時尚（Har...
丹耶爾露娜（Donyale Luna）是首位登上Vogue雜誌和哈潑時尚（Harper's Bazaar）雜誌封面的非裔模特兒。美聯社

時尚 非裔 種族歧視

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