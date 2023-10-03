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先傳簡訊不留話 你知道打電話的新禮儀嗎？

編譯俞仲慈／即時報導
Photo by Jonas Leupe on Unsplash
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華盛頓郵報(Washington Post)和禮儀專家針對各年齡層使用手機的習慣，歸納整理四項建議，希望有助於提高手機的通話禮儀與溝通效果。這些建議根據你與通話對象的關係深淺、年齡和打電話的情境而不同，關係越近，越不需拘泥。

一、非必要、勿傳語音訊息

專家表示，如果希望達到準確且即時的溝通效果，建議最好以文字簡訊或電子郵件聯絡事宜；而且智慧型手機多半具有語音轉檔功能，因此對方多半不會聆聽語音，而是直接瀏覽可能轉錄不正確的文字檔，恐有訊息疏漏之虞。

但語音訊息並非毫無用處，有時會期待手機那頭傳來的聲音，無論通話的內容是什麼，或者刻意安排和對方分享某種語音經驗，例如為遠在他方、無法見面的家人或親密朋友，高唱生日快樂歌、說一聲「我愛你」，甚至在泰勒絲演唱會現場，錄下背景聲並轉發給無法到場的親友。

二、致電對方之前、先傳簡訊

在沒有任何通知的情況下，直接致電給親友可能會造成對方壓力，因此專家建議，提前傳簡訊告知或詢問當下是否方便通話，或詢問對方方便的通話時間，或雙方經過溝通後，決定某個方便的通話時間。 

至於需要經常通話的對象，專家建議找出雙方方便的理想時段，例如下班後，或者固定選在周日下午通話。

專家提醒，在致電前傳給對方的簡訊，無論措辭或內容也需要注意，例如短短一句「打電話給我」，可能讓對方誤以為情況危急，因此簡訊內容需要明確告知對方事有緩急，如果是聯絡特定事項，建議事先傳送簡訊提醒，以便對方做好準備。

三、無需立即接聽手機

當手機鈴聲突然響起，並不表示需要立即接聽，如果剛好在餐廳、廁所、浴室甚至會議中，專家建議將手機置於靜音，等到方便時再回電給對方。

四、通話傳遞情感、簡訊傳遞事實

雖然聯絡事宜多半無需特別致電通話，不過一旦確認溝通方式，專家建議事先想好溝通內容。

但是若溝通涉及微妙細節，包括爭議、交流或個人情感層面的聯絡，建議最好透過通話方式；至於事項更新、計劃協調或簡單聯繫等，通常採書面文字的方式效果更好。

如果聯絡事項涉及內容複雜，讓簡訊變成長篇大論的話，不妨詢問對方改為直接通話溝通。

泰勒絲 智慧型手機 華盛頓郵報

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