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麻州兩百年前建的殯儀館求售 廣告竟稱「可能鬧鬼」

編譯周靜芝 / 綜合報導
麻州一家有近兩百年歷史的殯儀館正待價而沽，屋外的待售標示牌上寫著「可能鬧鬼」。取自Instagram@USA Today
麻州一家有近兩百年歷史的殯儀館正待價而沽，屋外的待售標示牌上寫著「可能鬧鬼」。取自Instagram@USA Today

一家位於麻塞諸塞州、有近兩百年歷史的殯儀館正待價而沽，殯儀館外的待售標示牌上寫著「可能鬧鬼」（probably haunted）。

「今日美國」（USA Today）根據日前公布的銷售資料稱，Turgeon殯儀館（Turgeon Funeral Home）建於1850年，地址為密爾伯里（Millbury）鎮緬街（Main Street）56號。

該棟房屋位於渥塞斯特縣（Worcester County）的黑石谷（Blackstone Valley），距沃塞斯特東南約6英里；在房地產交易網站Move With Media上的售價為76.9萬元。

根據當地一家房仲業者Media Realty LLC發布的房屋訊息，該棟房屋面積為 5188平方英尺，擁有三間臥室、一間全套衛浴室和兩間半套衛浴，佔地0.74英畝。

網站資料顯示，這棟外觀令人讚嘆的建築最初建於1850年，是一獨棟別墅，自20世紀40年代以來一直為某家族所擁有，自1948年以來便作為殯儀館使用。莊嚴的外觀、寬敞的房間、3車位車庫、絕佳的位置，是一般投資者或企業作為各種用途的理想標的。

該殯儀館的銷售由房地產經紀人尤卡（Erika Kristal Eucker）負責，她在接受「今日美國」訪問時表示，是她在待售標示牌上方註明「可能鬧鬼」。當被問及該建築是否真的鬧鬼時，尤卡說，由於這棟房子年代久遠，她認為這是有可能的；或許未來的買家會想調查一下，大家可拭目以待。

房地產 投資

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